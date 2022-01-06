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氣溫急降 6個小叮嚀預防引爆心血管疾病

健康醫療網／記者林怡亭報導
以喝酒暖身是NG行為。（本報資料照片）
以喝酒暖身是NG行為。（本報資料照片）

面對低溫來襲，冷颼颼的天氣，選擇保暖的方式無奇不有，然而不適當的NG行為，當心危險上身。六個小叮嚀，提醒長者、慢性疾病患者要有適當禦寒保暖措施外，還要注意不定時且未知的心血管疾病急性發作。

起床方面：「慢、熱、起、穿、行」的行為後，安心踏實的下床活動。

飲食方面：選擇溫熱的食物或飲品，注意食用時的安全溫度勿超過攝氏65度。另外，以喝酒暖身是NG行為，因為酒精讓皮膚的微血管擴張，而感到身體熱熱的錯覺，但其實血液是離開身體器官後，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。

運動方面：外出運動時，除了一樣要戴口罩外，從頭到腳的身體保暖不可少，避免外出時溫差大，產生心臟及血管瞬間的收縮，造成梗塞或中風等的風險增加；運動前，充分的「熱身運動」，千萬別輕忽暖身運動的重要性，適當補充水分，若有身體不適現象，應立即減緩或停止運動，甚至尋求旁人的協助。

服藥方面：有三高(血壓、血脂、血糖)、心血管疾病的患者，不因為天冷、節慶或家人團聚的歡愉氣氛下，任意停止規律服藥或減少藥量。

血壓方面：定期量測血壓，維持722(測量7天、每天2次、每次量2遍)原則，並記錄自我血壓的變化。

睡眠方面：充足的睡眠時間，讓身體充分的休息，若須半夜起床上廁所，添加衣物是必要的動作。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

血壓 心血管疾病 中風

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