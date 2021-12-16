橘肉+橘皮 抗衰老、抗氧化功效加成

橘子中的類黃酮，具有抗發炎、抗病毒和抗菌作用。(Getty Images)

冬天是柑橘類水果盛產季，談到橘子的好處，多數人會立即想到維生素C，它除了是良好的維生素C來源，更同時提供多種優質營養素。

富含水分助代謝

一個中等的橘子提供四盎司（約120ml）的水分。人體大約60-70%是由水構成，體內所有器官運作過程都需要水。食物可以提供20%的日常液體需求，而富含水分的食物如橘子，對日常需求貢獻良多。每天攝取足夠的水分，可改善循環代謝。

維生素C抗衰老

維生素C除了支持免疫系統，還有助人體產生膠原蛋白、減少發炎反應，另外還能提高身體使用脂肪作為燃料的能力。

維生素C能促進鐵的吸收，這對因為月經而流失鐵質的女性以及素食者非常重要，因為鐵不易從植物性食物中吸收。維生素C還可以作為抗衰老的抗氧化劑，是DNA修復和血清素生成所必需。

提供腸道纖維

一顆中等橘子約含3克纖維，占每日建議攝取量的12%，纖維可以改善消化道功能，更有助調節血糖，增加飽腹感，甚至有利睡眠健康。

橘子的3克纖維中，近2克是可溶性纖維，已被證實可降低血液中膽固醇，並抵禦內臟脂肪。一項追蹤5年的研究發現，每增加10克可溶性纖維攝取，內臟脂肪堆積率就會降低3.7%。內臟脂肪會增加第二型糖尿病、高血壓 和某些癌症 的風險。

鉀、葉酸不可少

鉀和葉酸是橘子中的另兩個重要營養素。鉀支持心臟功能和肌肉 收縮，有助維持肌肉質量。這種礦物質也是天然利尿劑，降低血壓並預防水腫。葉酸對大腦和神經系統很重要，適量葉酸有助預防憂鬱並改善記憶。橘子還提供少量的鈣、鎂、維生素A和維生素B群。

類黃酮抗氧化

橘子中的類黃酮，具有抗發炎、抗病毒和抗菌作用。可以抵抗身體的氧化反應，避免產生有害的自由基。發表在「美國臨床營養學雜誌」上的一項研究發現，較高的類黃酮攝取量可能有助降低憂鬱症風險，尤其是在老年女性身上。而類黃酮也與預防體重增加和減少體脂有關。

橘皮防退化性疾病

保護健康的營養素不只存在橘子果肉。研究顯示，橘子皮中的類黃酮化合物，可能有助防止細胞繁殖、生長和擴散。在橘子皮中發現的橙皮苷（Hesperidin），也被證實可預防神經退化性疾病，例如阿茲海默症。

營養師教你吃

想吃橘皮 要選有機橘子

橘子皮雖然富含營養成分，也很適合為料理提味，但要提醒的是，想吃橘皮請選擇有機橘子，減少吃進農藥的機會。用刨絲器刨下外皮，別削下白色的部分，避免嘗到苦味，可加入自製沙拉中。