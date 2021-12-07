調大音量不自覺…環境太吵別戴耳機更傷聽力

耳機不要連續使用超過一小時，且不要在嘈雜的環境使用。 (Getty Images)

「你說什麼？我聽不清楚！」聽損的原因很多，有先天也有後天因素。先天性因素包括先天耳道閉鎖等，較難預防；但後天成人聽損則可依照聽損類型和原因加以預防。

傳導性聽損

台北榮總耳科主任黃啟原表示，耳朵的構造分為外耳、中耳和內耳。傳導性聽損通常發生在外耳、中耳，例如聽小骨沾黏、耳膜破損、中耳積水等。

成因：慢性中耳炎占半數以上。

台灣馬偕醫學院聽力暨語言治療系系主任林鴻清表示，慢性中耳炎是常見導致後天聽損的原因，尤其傳導性聽損病例中，中耳炎就占一半以上。若未改善不良衛生習慣，且未好好治療，可能導致耳膜感染、破洞，而長期反覆感染流膿，也可能進一步使得聽小骨沾黏，造成聽力下降。

黃啟原解釋，小朋友因為耳鼻喉的距離較短，容易因為感冒而引發急性中耳炎，但現在醫療發達，急性中耳炎90%不會造成聽損後遺症，然而若因為耳咽管結構、體質因素，造成容易反覆發炎，就會成為慢性中耳炎。慢性中耳炎除了造成傳導性聽損外，細菌跑進內耳也會造成感音神經細胞受損，成為混合型聽損。

預防：減少感冒、有耳朵悶塞感即刻就醫。

要預防慢性中耳炎造成的聽損，除了照顧好自己的身體，減少感冒外，若有鼻竇炎或鼻炎等容易造成慢性中耳炎的疾病，應特別注意，鼻子過敏一周以上、耳朵有悶塞的感覺時，一定要到耳鼻喉科就醫做進一步檢查。

感音性神經聽損

成因：多因老化或長期暴露噪音環境，藥物也會影響。

感音性神經聽損主要是內耳的感音神經受損，例如因老化神經細胞減少，或是長期暴露在噪音環境下而造成神經損傷等。

由於感音性聽損常見因噪音、老化和藥物對神經細胞傷害造成。林鴻清表示，有些癌症 用藥如Cisplatin，或是抗生素如鏈黴素具有內耳毒性，因此治療過程中應監控聽力。

預防1：避免長時間或在嘈雜環境使用耳機。

關於職場的噪音傷害，黃啟原表示，現在工廠等工作場域已訂有規範，包括工作場域的噪音監測、噪音時間暴露和配戴合適的降噪裝備如耳罩等。但最令人擔心的，是民眾長時間戴耳機聽音樂、玩遊戲，音量過大不自覺而造成聽力逐漸下降。

他提醒，耳機不要連續使用超過一小時，且不要在嘈雜的環境使用，避免將音量調太大聲；若是環境較嘈雜，可選用降噪耳機。

預防2：老化聽損難預防，但可及早介入延緩退化速度。

老化是自然現象，較難預防聽損的發生。但老年聽損若未能及早介入，神經刺激愈少，罹患失智 症風險愈大，若能及早配戴助聽器，有助於延緩聽覺神經細胞凋零，延緩失智的發生。

黃啟源表示，聽力老化是緩慢的過程，並非「一夕之間」忽然聽不見。通常聽力老化會先從高音頻、小分貝聲音開始，因此50歲以上成人最好一年做一次聽力檢查；若發現長輩聽不到燒開水的「嗶嗶聲」，也要注意可能有聽力退化的現象。

林鴻清表示，若發現家中長輩在溝通上需要重複說明兩、三次，可能或多或少已有聽損，造成溝通障礙，應至醫療院所檢查聽力，並選配合適的助聽器。

但林鴻清也認為，目前聽力檢查多集中在醫學中心，診所無法做精密的檢查，政府應透過補助或是支付標準的改變，讓聽力檢查更為普及，以減少聽損的發生。

混合型聽損

混合型聽損可能中耳構造和內耳神經皆造成傷害，而造成聽損。例如中耳炎導致傳導性聽力損失，同時又因長期處於噪音環境中、或細菌入侵內耳，而引起感音神經細胞受損。

預防：不要亂挖耳朵，找醫師幫你清耳垢

臨床上也常見因為耳垢塞住造成聽不清楚的個案，通常只要將耳垢挖除即可。黃啟原提醒，耳垢通常會隨著新陳代謝自行排出，有些人習於挖耳朵，反而又將耳垢往回塞，造成堵塞。如果因耳垢造成聽力下降，最好到耳鼻喉科由醫師以專業器具清除。