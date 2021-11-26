冬天如何安全運動、防心血管疾病？ 醫師提醒3要點

運動保暖重點

時序入冬，運動觀念也要換季。許多人念念不忘的減肥，從春談到夏、又從秋邁進冬，吃多吃少要看管不管得了口腹之欲，但運動一定要堅持永遠不輟。

Q：天冷運動能消耗更多熱量嗎？有人說冬天運動減肥效果更好？

醫師解讀：冬天基礎代謝率雖較高，但怕冷窩著不動恐會更胖。

台北實踐大學副教授方信淵表示，「基礎代謝率」指的是在自然溫度環境中，人體在非劇烈活動狀態下，維持生命所需消耗的最低能量。而冬天的基礎代謝率比較高，是因為要在體內產生熱以維持體溫的關係。

冬天運動，可以促進血液循環，增強血管的彈性，體內含氧量增加，消耗更多卡路里。運動會分泌腦內啡，讓心情愉悅，心情好也可增加基礎代謝率，所以還等什麼？冬天，更要動起來。

69歲的小兒科醫師吳國民，從年輕時就運動，創辦高雄市澄清湖友緣慢跑協會。他表示，冬天基礎代謝率雖較高，但消耗的能量並沒有想像的那麼多，從另一個角度來看，如果冬天不出門，一直懶懶窩在溫暖的家裡，身體更容易堆積脂肪。

Q：冬天運動幾點起床運動較好？還是改成下午或傍晚運動？

醫師建議：早上下午運動都好，但要注意空氣品質。

方信淵認為，現代人忙碌，運動時間不一，但不管是早上、下午、傍晚運動，重點在維持一個星期三至四次的運動習慣。

吳國民表示，一天中最適合的運動時間要視個人的工作狀況和習慣，再來就看一天之間空氣品質細懸浮微粒PM2.5的數值變化。有人覺得清晨車輛較少、工廠還沒運作，空品會比較好，不過空品跟季節、氣候型態也有關係，空品不好時，還是盡量避免戶外活動。

Q：冬天有沒有特別建議的運動類型？

醫師建議：心血管患者選輕中度運動，心跳控制在每分鐘90至110下。

吳國民說，以預防醫學的角度，運動不要只偏向單一項目，可以有些替代運動。有研究顯示，在多項運動中，對延長壽命最有利的運動是球類，而不是慢跑，因球類是團隊活動，與人互動會讓心情更好，所以運動時與三五同好相約，可增加持久性與安全性。

方信淵表示，冬天冷，會讓血管收縮、血壓 波動較大，在運動項目的選擇，要注意運動強度，選擇輕中度運動。每分鐘的心跳數不要超過每分鐘130以上。不過對於有心血管疾病 、以藥物控制交感神經的人就要注意，運動心跳應控制在每分鐘90至110下。

Q：溫度低時如何安全運動、防心血管疾病突發？

醫師提醒：冷天安全運動，保暖、熱身、補充水分為三大要件。

預防低溫運動時心血管疾病突發，方信淵說，第一要保暖，第二要熱身，第三注意補充水分。他說，體溫在低於95℉時，會劇烈發抖、說話不清楚、肢體不協調等，此時就要注意是否失溫。至於心血管疾病的徵兆，包括：胸悶、左前胸上腹壓迫感、呼吸困難、心悸、冒冷汗、手麻、背部輻射性疼痛等，有這樣的感覺就要先停止運動。

吳國民也建議，冷天運動一定要注意熱身、暖身，大概5至10分鐘，讓體溫提升、肌肉 動起來。年長者或有心血管疾病者，不建議清晨5、6點就急著運動，冬天可以稍晚出門。「跟著身體感覺走！」因為自己的狀況自己最清楚，只要覺得狀況不好，就趕快停下來。

Q：冷天運動時如何保暖，應注意什麼？

醫師提醒：頭部保暖很重要，運動過程中流汗要立刻擦掉。

在冬日運動穿搭方面，方信淵建議，運動頭巾、排汗帽是基本配備，運動過程中要不停擦汗。血液循環不好的人，可以穿較厚的襪子包覆保暖。不管晨跑、夜跑，記得要穿亮色衣較安全。

吳國民表示，冷天運動重要的是保暖，頭頸部、四肢末梢保暖很重要。有人習慣穿著短褲、吊嘎背心跑步，即使在冬天也一樣，近來研發的機能衣有不同功能，運動者可以依需要選擇，但記得要隨時擦汗，跑完要盡快將外套穿起來。