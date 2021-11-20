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腰背僵硬 4招恢復活力

許政榆
民眾久坐容易腰痠背痛，物理治療師建議加強核心肌群運動。（圖：部立桃園醫院提供）
民眾久坐容易腰痠背痛，物理治療師建議加強核心肌群運動。（圖：部立桃園醫院提供）

近期氣溫驟降，60歲的阿梅阿姨（化名）抱怨腰骨「硬幫幫」，坐久了還會痠痛，自嘲腰骨跟「天氣預報站」一樣準。物理治療師建議，久坐容易讓肌肉僵硬，應維持運動訓練軀幹核心肌群，增加血液循環，恢復身體穩定性，身體也能暖呼呼。

台灣衛福部立桃園醫院新屋分院物理治療師游宜臻表示，長輩平日若久坐不動看電視，容易讓肌肉僵硬，加上氣溫下降時，腰部容易受涼，導致血管收縮產生缺血，就容易出現腰痠背痛。

游宜臻指出，腹部及腰背部肌肉負責保護臟器，以及支持脊椎挺直及穩定性，若腹部肌肉無力，容易造成骨盆前傾、小腹微凸或腰椎過度前凸，長久下來易導致腰痠背痛；若背肌無力容易造成彎腰駝背，影響腰椎直立及穩定性，易導致椎間盤突出，造成神經壓迫的風險。因此維持軀幹核心肌群柔軟度、及強化肌肉力量很重要。

•腰部活力運動四步驟：

1.背部伸展：平躺姿勢雙手打開平放與肩同高，雙腳併攏屈膝往同一側靠床（到不會引發不舒服的最大角度），固定姿勢15到20秒，雙膝回再做另一邊，左右交替各20次。

2.橋式訓練：平躺屈膝雙腳打開與臀同寬，臀部上抬固定維持姿勢15到20秒再放下，重複20次。

3.四足跪小超人訓練：採四足跪姿勢，抬對側手腳(左手右腳)伸直維持5秒，交替20次。

4.貓拱背動作：四足跪姿勢，由頭部先彎曲慢慢拱胸部到腰背，拱到最高維持5秒，再從腰背部往下壓至抬胸部及抬頭，配合緩慢呼吸重複10次。

肌肉 台灣

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