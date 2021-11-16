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冬天飲食加入辛香料暖身 緩解手腳冰冷

許政榆
冬天想要吃得暖，添加辛香料可提升體內新陳代謝。(Getty Images)
冬天想要吃得暖，添加辛香料可提升體內新陳代謝。(Getty Images)

天氣冷颼颼，三五好友開始相約吃鍋、同事團訂熱飲下午茶，吃暖但也怕吃胖。營養師建議，鍋物湯底盡量清淡，並多吃蔬菜增加飽足感，也可搭配辣椒、蔥、薑等辛香料提味暖身。冬季喝熱飲、吃水果需注意糖分攝取，亦可多攝取含鐵食材，增加體內血液循環，讓手腳不冰冷，吃得飽暖也不怕胖。

手腳冰冷 吃薑黃可改善

新光醫院營養師許為捷表示，冬季食材包括蘿蔔、芥菜、萵苣、山藥、大白菜等，其中芥菜富含維生素K，可避免鈣離子附著血管導致硬化，有助於保護心血管。體質較寒者可攝取羊肉、薑、蔥、山蘇、南瓜、肉桂等溫和食材，並選用老薑入菜提味；體質較熱者可選用較辛辣的嫩薑。

營養師宋明樺指出，冬天想要吃得暖，添加辛香料可提升體內新陳代謝，包括生薑、辣椒、大蒜等，其中辣椒素可讓身體發汗，包括紅辣椒、墨西哥綠辣椒皆有相同功效。她建議，腸胃道較敏感的民眾，可將辣椒、生薑入菜煮熟降低刺激性；不適合吃辣的民眾，可改用大蒜，不僅具有殺菌功能，亦能促進血液循環。

宋明樺表示，咖哩中常加入的薑黃、胡椒等，有助於體內燃燒能量，提升體溫，而肉桂內含有肉桂醛，也可以協助產生熱能，女生容易手腳冰冷問題，肉桂入菜或加入咖啡皆有暖身功用。

含鐵食物 增進血液循環

許為捷指出，補鐵可增進血液循環，鐵質來源分動物性及植物性，又以動物性較佳，包括牛肉、羊肉、豬肝、蛋黃等含鐵量高；植物性包括豆腐、黑木耳、香菇、芹菜、菠菜、韭菜等含鐵量也高。她提醒，攝取含鐵食物時，也要搭配補充維生素C，如奇異果等，才能增加鐵質吸收，也應避免喝茶、咖啡，阻礙鐵質吸收。

寒性食材 與蛋白質一起煮

有些民眾體質寒，不適合大量「進補」，許為捷建議，四神湯適合剛入秋冬食用，裡頭含有山藥、茯苓、蓮子、薏仁，在營養學上屬於平性，不會太過燥性，可適度進補。若要選用竹筍、白蘿蔔等較寒的當令食材，可以與蛋白質一起烹煮中和寒性，像是白蘿蔔排骨湯、山藥排骨湯等。

除了蔬菜，水果攝取一樣重要。宋明樺表示，冬季水果包括草莓、葡萄，以及膳食纖維含量高的橘子、柳丁，而蓮霧、棗子、小番茄等咀嚼感佳，且糖分較葡萄、草莓低，民眾想減重也有助控制食欲，而一年四季皆有的芭樂、蘋果也是不錯選擇。

吃鍋不胖法則

天氣一涼，民眾愛吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、麻辣火鍋，這四種鍋堪稱熱量排行榜「四大天王」。宋明樺表示，這幾類鍋物雖美味但偏油膩，不建議常吃，建議應選擇清淡湯底的蔬菜鍋、昆布鍋等。

另外，醬料選擇也很重要，豆乳醬、沙茶醬、胡麻醬等熱量高，建議可改沾醋、蘿蔔泥等。至於火鍋料，像培根牛、貢丸、油豆腐、凍豆腐、百頁豆腐等熱量也很高，建議少吃。

宋明樺表示，若晚餐想吃火鍋，盡量少吃飯、麵或冬粉，可用菜盤內的地瓜、芋頭等澱粉取代。小資族想自煮，可多吃芥蘭菜、茼蒿、空心菜、菠菜等。若無法天天開伙煮三菜一湯，亦可煮鍋湯當晚餐，像是玉米蘿蔔排骨湯，湯裡頭用料要豐富，即可維持熱量又有飽足感。

民眾吃鍋時，常會多吃肉和青菜，許為捷表示，西醫常說「能量守恆」，即便羊肉爐、當歸鴨等都是優良動物性蛋白質來源，但吃過量就會胖，仍應適量攝取。

煮鍋除了挑選清淡湯頭，烹煮順序也很重要，建議先煮菜、後煮肉，避免煮肉後湯底含過多油脂，用餐也盡量搭配無糖飲料，飯後可喝普洱茶、山楂茶解膩暖胃。

辣椒。(Getty Images)
辣椒。(Getty Images)
胡椒。(Getty Images)
胡椒。(Getty Images)
薑黃。(Getty Images)
薑黃。(Getty Images)
肉桂。(Getty Images)
肉桂。(Getty Images)
蒜頭。(Getty Images)
蒜頭。(Getty Images)
薑。(Getty Images)
薑。(Getty Images)

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