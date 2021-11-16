四物湯、薑母鴨 三高患者別亂吃

藥燉排骨、十全大補湯、薑母鴨、四物湯等冬令常見進補食材，常會添加當歸、白芍等中藥材，可能會與西藥產生交互作用。(記者陳雨鑫／攝影)

「冬令進補，來年打虎」入冬進補幾乎是華人的習俗，最常吃薑母鴨、藥燉排骨、四物湯、十全大補湯等補品，開業藥師林宸汝表示，三高 患者切記別亂補，冬令進補的食材，多與三高藥物產生「加成」作用，反而不利疾病控制。三高患者不是不能補，但得小心補，一般建議中西藥要間隔一小時使用，服用西藥與吃補品，也建議要間隔一小時，否則嚴重者可能導致出血、昏厥，且不利原本三高控制。

林宸汝表示，藥膳補品多由中藥材配置而成，很多民眾會誤以為補品跟中藥無關，一周喝三次，把補品當一般湯品喝。她強調，藥膳也是中藥，還可能因為口味的需求，或是食用人數的多寡，提高藥膳的濃度。

林宸汝表示，高血壓 或是曾做過心導管手術的患者，可能會定期服用抗凝血劑華法林（warfarin），如果喝到含有「當歸」的補品，當歸含有類香豆素，會抑制血小板活性，同樣也具有抗凝血的效果，兩者效果加成，會增加血管出血機率。

如果正在服用抗心律不整的藥物，如地高辛，或是其餘的降血壓或是利尿劑，會促進體內鉀離子的排泄。此時又吃到含有「甘草」的藥膳補品，兩者加成，則會產生低血鉀的情況。

白芍也是在四物湯最常見，其餘像是山楂、陳皮、五味子等也會酸化尿液，如果同時服用降血壓藥物，如利血平，兩者加成會降低血壓效果，反而會嚴重低血壓而暈厥送醫。

台灣藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，吃藥膳並不是毫無禁忌，糖尿病患者如果吃到含有人蔘、鹿茸，會瞬間提高血糖 ，不利血糖控制。正在服用阿斯匹靈的患者，如果又吃到含有丹參、紅花的藥膳，血管則容易出血。他提醒，中西藥合併使用具有風險，藥膳也是，呼籲三高患者，冬令進補必須要注意，也建議多詢問藥師，該如何調整服藥及進補時機。