「3高像犯罪集團」人生勝利組 35歲腦中風

冬天吃鍋沾醬、湯品的鈉含量高，一不小心就拉起「三高」警報。(Getty Images)

冬季將至、進補季節到來，火鍋、羊肉爐、薑母鴨等鍋物，是許多民眾用餐的首選。其實吃鍋負擔很大，肉品沾醬、湯品的鈉含量高，一不小心就拉起「三高 」警報。

血糖 跟飲食 有絕對關係

三高是指高血糖、高血壓 及高血脂，也是中年以後常見的三種疾病。台灣家庭醫學會副秘書長、台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，血糖跟飲食有絕對關係，尤其與主食碳水化合物的攝取密不可分；高血壓除遺傳外，與體重過重、鹽分攝取太多有關，血壓高會促使血液量增加，加重心臟負擔；高血脂則是總膽固醇、低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）或三酸甘油脂超標。

陳宏麟形容「三高就像犯罪集團」，一個嘍囉不成事，三個嘍囉成壞事。三高影響全身血管、小血管，嚴重影響腎臟功能，甚至是許多心血管疾病的前奏。

體重超標 35歲腦中風

哪些人是三高高危險群？陳宏麟觀察發現，三高不再是中老年人的專利，已呈年輕化。先天因素以遺傳為主，包括遺傳性的高血壓、血脂、血糖或肥胖體質；後天而成的三高，通常與生活習慣有關，包括不健康飲食造成體重超標、少運動、壓力過大等。

陳宏麟曾收治一名35歲的男性阿明，本是人生勝利組，在台灣打拚有成，受公司賞識外派中國，某一天工作應酬之際，突然硬生生倒下，確診腦中風返台就醫，中風導致腦部受損，活動變得不靈活。這時阿明才意識到三高與體重早已超標。

定期健檢 及早發現治療

陳宏麟說，罹患慢性病的過程，是從「慢」到「驚」的過程，病情也慢慢地，從可逆到不可逆。因此，早期發現慢性病、早期介入及治療很重要。

國健署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。但陳宏麟說，成年人至40歲以前，若職場無特別規定檢查，整整有20年的空窗，提醒民眾應定期做檢查。

吃藥控制 才能避免傷腎

一旦是「三高」患者，陳宏麟指出，不要害怕服用藥物，並不是吃藥就代表病情嚴重，或是會傷身等疑慮。國健署也提醒，吃藥控制病情，才能避免傷腎，不吃藥，腎功能壞得更快。

遠離慢性病，可以從「少吃、多動」開始，陳宏麟說，從現在起揪三五好友督促，盡量一天運動一小時，早晚也應定時量血壓、體重、腰圍，定時監測、注意自身健康。