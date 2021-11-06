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秋天乾燥易乾咳「梨子潤肺湯」幫你潤肺

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

秋冬季節溫差變化大，一不小心可能就有夜咳症狀出現，嚴重可能影響睡眠及生活品質。台北慈濟醫院中醫部林亞萱醫師指出，尤其年輕時若有抽菸習慣或工作環境粉塵較多者容易有慢性咳嗽，一到秋天時，支氣管就會因乾燥收縮加劇症狀；此外，包括體質陰虛、氣虛、肝火旺、肝鬱氣結者或胃食道逆流、腸胃功能欠佳者，也都是咳嗽的常見族群。

75歲老翁乾咳不止 自製梨子潤肺湯獲改善

一名75歲陳爺爺，每到秋冬就會咳嗽咳不停，甚至半夜咳醒，不僅影響睡眠品質，連白天精神也不佳，曾就醫檢查確定並非肺部疾病所引起，直到轉至中醫就診，醫師評估可能是因天氣轉涼、氣候乾燥引起的乾咳。林亞萱醫師表示，所幸經藥物調理，且教導病患自製具有潤肺效果的「梨子潤肺湯」，一星期後，患者咳嗽症狀獲得改善，終於一夜好眠。

梨子烹煮後具溫補效果 連皮一起吃才有效

林亞萱醫師說明，出現咳嗽症狀時，臨床上診斷得先排除肺癌等肺部疾病，或可能造成咳嗽的藥物副作用，像病人是膿痰、風熱型感冒則會開立感冒類藥物，但若確定為氣候變化造成的乾咳、夜咳，這時則可透過自製的「梨子潤肺湯」幫助養肺、潤肺。梨子性寒涼，雖過量會誘發咳嗽，但烹煮後會轉為溫補效果，除了得連皮一起烹煮、食用，適時加入麥門冬、大棗或紅棗、白木耳、百合等藥材，可使養陰潤肺、益胃生津的效果更加乘。

平時養成良好飲食習慣 有助減緩乾咳

以中醫角度而言，秋天的躁氣最傷肺，因此當晚秋開始時，天氣逐漸乾燥，有乾咳情形者就可自製「梨子潤肺湯」，在午餐、晚餐或運動後口乾舌燥時都可飲用，幫助紓緩症狀。林亞萱醫師強調，在飲用前仍要確定自己有無肺部或腸胃疾病，且平時也應養成良好飲食習慣，包括避免刺激性、辛辣食物，且注意保暖，才能真正對症下藥，舒緩不適症狀。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51815

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