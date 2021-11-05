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冠狀動脈繞道術後保健 運動別「冒進」

舒婉娟（台大醫院護理部護理長）
術後當體力漸恢復時，可採取漸進性運動原則，活動量慢慢增加。(Getty Images)
術後當體力漸恢復時，可採取漸進性運動原則，活動量慢慢增加。(Getty Images)

秋冬季節來臨，日夜溫差大，小心慎防心肌梗塞發作。心臟是人體泵浦，冠狀動脈是供應心臟氧氣及養分的血管，當心臟冠狀動脈發生動脈粥樣硬化時，血管逐漸狹窄而阻塞，會造成心臟肌肉細胞壞死，發生急性心肌梗塞。

平時若出現心絞痛等症狀，就醫檢查確定有阻塞情況時，經醫師評估後可選擇藥物、經皮冠狀動脈氣球擴張術、冠狀動脈支架置放及冠狀動脈繞道手術等加以治療。若是採行冠狀動脈繞道手術治療，返家後的居家護理，要留意傷口癒合拆線後三天才可以淋浴，保持傷口乾燥，避免使用美容膠或透氣膠帶，當傷口有紅、腫、熱、痛或黃色滲出液時，應立即返院檢查。

飲食以回復體力為主，須注意體重的控制，避免攝取高油、高鹽、高糖及高膽固醇飲食，多利用蒸、燉、涼拌、水煮及白切方式烹調食物，多吃蔬果，避免便祕產生。

術後當體力漸恢復時，可採取漸進性運動原則，活動量慢慢增加。選擇氣候溫和時，於飯後1小時或飯前1小時先散步5至10分鐘暖身，再接續快走、騎腳踏車等約20至30分鐘；運動後亦須做緩和運動，如做關節活動、散步。如果運動後心跳增加持續10分鐘以上、運動後呼吸急促、噁心、嘔吐、胸悶、盜汗、眩暈，即表示心臟無法承受此活動量，應立即停止並充分休息。

術後應進行復健運動，當有能力以每秒走二階的速度上到二樓而不覺得喘可自行上下樓梯，表示體力已恢復。術後性生活部分，建議在時間充分和熟悉的環境下進行，採取較為舒服的姿勢，若過程中胸痛，請立刻停止並含硝酸甘油片，且應告知醫師。

手術出院後需隨時注意各種不同活動時的感覺，若有任何不適，請返院檢查告知醫師。

便祕 肌肉

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