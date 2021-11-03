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你有睡眠障礙嗎？不用安眠藥 吃對食物一樣好睡

廖靜清
許多食物含有「天然助眠劑」，只要吃對食物，就能為睡眠助攻。(Getty Images)
許多食物含有「天然助眠劑」，只要吃對食物，就能為睡眠助攻。(Getty Images)

您都「一夜好眠」嗎？失眠是現代人的通病，台灣睡眠醫學學會調查發現，全台每10人就有1人有睡眠障礙，不只影響記憶力、專注力，焦慮、肥胖、慢性病也陸續上身。WaCare專家、營養師徐佳靖表示，吃對食物有助改善睡眠品質，多攝取含色胺酸、鎂、鈣等營養素食物，就能達到放鬆舒眠效果。

每日飲食指南 定時定量

失眠問題讓人焦慮。徐佳靖說，失眠促成因子包括疾病、心理因素、服藥或3C成癮等，初期先別急著吃安眠藥，可從營造睡眠環境、調整飲食生活習慣著手改善。尤其許多食物含有「天然助眠劑」，只要吃對食物，就能為睡眠助攻。

徐佳靖提醒，飲食均衡外，「定時定量」才能攝取到完整的營養素，台灣衛福部國健署推出「每日飲食指南」涵蓋六大類食物，是值得參考的最佳飲食指標。除了基本的全穀雜糧類，每餐都要攝取拳頭大的水果，尤其是香蕉、奇異果、葡萄、草莓、蘋果、桑葚、橘子等，具有鎮靜腦神經的作用。

鎂鈣也是助眠營養素

幫助睡眠的營養素，首推「色胺酸」，它是褪黑激素的前驅物，褪黑激素是由白天所分泌的血清素生成，若分泌量少就不容易入睡。建議可多食用富含色胺酸的蛋白質食物，例如豆漿、牛奶、堅果、雞蛋、優質魚類。

鎂和鈣也是助眠營養素，能放鬆肌肉、平衡交感神經，讓大腦保持平靜，可多吃深綠色蔬菜、黑芝麻，牛奶加黑芝麻粉，讓舒眠效果加乘。

睡前4小時別吃太飽

飲食和睡眠品質息息相關，除了吃對食物，飲食習慣也要注意。徐佳靖提醒，睡前4小時避免吃太多食物，太飽容易胃脹氣，過油和重口味易引發胃食道逆流，導致夜咳中斷睡眠。咖啡、茶、可樂、巧克力等含咖啡因的食物，具利尿作用且延長睡眠潛伏期，要少攝取；睡前不要小酌，酒精代謝完畢後，會產生易醒、深層睡眠減少的問題。

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