防肌筋膜疼痛 姿勢正確避免長時間不動

在生活中，避免長時間不動，遠離肌筋膜疼痛。（路透）

王小姐時常窩在沙發追劇，引發肩背痠痛；陳先生是資訊工程師，長時間使用電腦，近半年來肩膀及脖子疼痛，甚至伴隨頭痛，服用止痛藥只有短暫止痛效果。經醫師確診，他們罹患了「肌筋膜疼痛症」。

肌筋膜疼痛症是常見的肌肉 疼痛原因。健康的肌肉在放鬆時觸壓起來是柔軟有彈性的，但肌筋膜疼痛症在肌肉中會有明顯的肌肉緊帶，摸起來像有條繃緊的橡皮埋在肌肉裡，且有特別敏感的壓痛點，即為「激痛點」，按壓時會局部強烈疼痛，並伴隨痠痛、痠麻感傳到肌肉以外其他部位。

全身肌肉都可能發生肌筋膜疼痛，常發生在頭頸部、肩膀及背部，可能因為長期姿勢不良、肌肉張力不平衡所致，若暴露在寒冷潮濕的環境下，特別當肌肉疲勞、情緒緊張壓力等情形下，都可能疼痛加重。

肌筋膜疼痛的治療，可服用止痛藥物與肌肉鬆弛劑緩解疼痛，也可採用伸展運動、深層壓力按摩法、局部超音波透熱療法及電療等，另外局部注射療法較具侵入性，常是在保守治療效果不佳時才使用。治療過程中，醫師詳細問診及理學檢查很重要，找到誘發原因並矯治，否則可能只有短時間症狀改善，但之後很快復發。

在生活中，保持正確姿勢，避免長時間不動，是遠離肌筋膜疼痛最簡單的方法。由於肌肉有三特性，一是不喜歡冷、二是不喜歡長時間不動，三是不喜歡長時間處在縮短的狀況，因此，要避免長時間低頭、聳肩等維持某一姿勢不動。

更要做些「討好」肌肉的動作，包括保暖肌肉、熱敷、常變換姿勢及伸展或按摩肌肉，都可放鬆肌肉緩解疼痛。用電腦時，螢幕不要放在比眼睛高的位置，避免頭頸部長期維持扭曲姿勢；桌面工作 時手肘要有可支撐地方，以免肩膀長期緊張；也可以設個鬧鐘，提醒自己每半小時起身活動筋骨。（作者為台大醫院復健部醫師）