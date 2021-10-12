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過度關注疫情 婦恐慌症發作喘不過氣

鄭國樑
心因性的吸不到氣或過度換氣，是恐慌症的症狀之一。(Getty Images)
心因性的吸不到氣或過度換氣，是恐慌症的症狀之一。(Getty Images)

胡姓婦人數月前居家防疫期間，非常關心疫情與疫苗荒的問題，經常看新聞，也和親朋好友傳LINE討論，整個人變得緊張情緒不穩，還不時向先生碎碎唸，激動生氣時喘不過氣，夫妻關係緊繃。先生要求她就醫，看了胸腔、心臟科、身體檢查皆無異狀，轉到身心科，醫師診斷為恐慌症。

第一次看診領藥後，婦人隔天還是感覺呼吸不過來、睡不著，抱怨藥沒效。經醫師解說與衛教舒緩呼吸技巧，婦人遵照醫囑按時服藥，病情漸趨穩定，夫妻也重獲家庭溫暖。

台灣聯新國際醫院精神科醫師陳修弘表示，這類自覺吸不到空氣的過度換氣病人，通常是急性發作送急診再轉到其他科別，檢查排除生理因素，最後才來到身心科。病人通常女多於男2至3倍甚至更高，通常與個性多思、多憂、急性子有關。

陳修弘指出，心因性的吸不到氣或過度換氣，是恐慌症的症狀之一，當病人遭遇重大挑戰或劇烈變動，心理壓力驟增，導致自律神經失調，交感神經過度活躍，造成心跳加快，需要更多氧氣，卻反而自覺吸不到氣而加快呼吸，二氧化碳被排出過多而引發頭暈、胸悶、胸痛、手腳發麻等症狀。如果病人無法緩和呼吸，會使症狀惡化，甚至意識不清、昏厥，應立即送醫治療。

陳修弘指出，恐慌症引起過度換氣的治療要從飲食、生活作息、藥物方面說明，建議病人飲食須均衡營養，避免含咖啡因或提神飲料等刺激性食物；生活作息方面睡眠要充足，規律運動、勻稱調節呼吸。

藥物治療分為治標和治本用藥，依療程做搭配運用。治標用藥如鎮定劑或乙型阻斷劑，當病人有感於恐慌症快要發作，或不舒服時的短期服用約2至3個月後，可經醫師評估停藥。治本用藥如血清素相關藥物，副作用少，不會產生依賴，需規律服用，建議至少持續服藥一年，可大幅減少復發機率。穩定用藥期間如因防疫不進醫院，也可透過視訊門診按時拿藥。

陳修弘表示，過去曾有績效優異的保險業務員，因恐懼搭飛機而無法參加公司的國外旅遊獎勵，後來經過數個月的治療，已能搭乘台灣往返東京的短程航線，之後持續穩定治療及服藥，並應用生理回饋療程學習的技巧，一年後經醫師評估停藥再也沒有復發，顯示恐慌症病人持之以恆與醫師配合治療，可避免病情發作。

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