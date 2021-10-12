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沐浴乳洗髮精加水用 滋生細菌

取材自聯合新聞網
不少人會在沐浴乳、洗髮精快用完的情況下加水繼續用，但專家表示這樣可能會滋生細菌，不建議這樣做。（取材自ingimage）
不少人會在沐浴乳、洗髮精快用完的情況下加水繼續用，但專家表示這樣可能會滋生細菌，不建議這樣做。（取材自ingimage）

沐浴乳、洗髮精用到最後快見底的時候，為了不要浪費，很多人都會直接加水進去，再多用幾次，但其實這樣的做法「不OK」，台灣衛福部表示這樣除了會影響到產品品質外，還可能滋生細菌，不少人驚呼「我都會這樣耶」、「老一輩的都愛這樣做」。

衛福部粉專日前發文指出，很多人會在沐浴乳、洗髮精快用完的時候，加水稀釋再多用幾次，可是這樣的行為其實會影響產品品質，還會滋生細菌，因此盡量保持產品原有的樣子。

衛福部也特別說明，建議大家不要加水，意思是加水稀釋後裝罐長期擺放，或是分多次使用，若是遇到沐浴乳、洗髮精擠不出來或是快要用完的狀況，就和洗手乳一樣，當下可以加水下去罐子裡「一次性」使用。

看完也有很多人驚呼，「昨天才剛加水」、「我也都這樣耶」、「原來如此」、「今天才知道」、「媽媽們更愛在洗碗精加水」、「老一輩的人都愛這樣做」、「公司的洗碗精都加一堆水，用這麼多年了沒差啦」。

也有人分享慘痛經驗，「我媽媽有次在剩餘最後的洗髮精內加水，因為變得多，自己就忘記了，大多洗一個多月誘發了毛囊炎，每次洗頭後反而癢痛，最後才發現那罐加水洗髮精有問題，丟掉就復元了！千萬不要這樣，變成禿頭要花更多的錢」。

台灣

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