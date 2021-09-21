你感到孤獨嗎？專家籲：用3方式擺脫防心病

圖片來源 ／健康醫療網

報導新冠疫情 肆虐，至今已造成超過400萬人死亡，也是全球開啟高齡化世界指標，年長者在新冠肺炎的防疫規範下可能面臨更大的孤獨風險，大家不妨趁著即將到來的中秋佳節返鄉陪伴家中長輩，或是透過電話、視訊傳遞對長輩們的關心之意。

沒人陪不一定產生孤獨 孤獨與身心症狀相關

台灣 精神醫學會前理事長暨台灣失智 症協會理事長賴德仁表示，「孤獨」是個人內在的感受，而不是由外界來定義，身邊沒有人陪伴不一定會感到孤獨，而當我們渴望與他人建立親密感或友誼，但實際與預期有落差，這時就可能產生孤獨感，而孤獨往往與身心症狀息息相關，例如憂鬱、焦慮、物質濫用等，因此面對孤獨的長輩，可先了解其感到孤獨的原因，像是生理疾病、憂鬱傾向、社會文化、經濟因素等，找到原因才能對症下藥。

及早建立自我社會支持網絡 有助預防失智

賴德仁理事長建議，邁入中年的民眾，從現在就建立自己的社會支持網絡，像是參與社區鄰里活動、志工服務等，提早為老年生活做準備也有助於預防失智。尤其現今老老照顧，未與子女同住者越來越多，除了利用共餐、日間照護等相關資源，在面對感到孤獨的長者，照顧者更要先照顧好自己，可多善用長照、喘息服務，並建立適時紓壓的習慣。

3法改善孤獨 保持生活熱忱

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，年長者可透過三個方式來避免因孤獨影響身心健康：

一、「感覺有被關心」可能希望被拜訪或問候，但晚輩無法滿足期待，可試著理解期待落空的可能原因，體諒對方並知道自己是被關心的；

二、「主動營造喜歡的感覺」將期待化為行動，主動為親友、晚輩做一些利他的事情；

三、「計畫性的預防孤獨」安排每天(走走路、買買菜、聽音樂)、每週(和親友聚會/視訊、安排下午茶時間)、甚至每月(定期就醫回診、到景點逛逛、做些點心分送他人)要做的事情，每早醒來清楚知道自己要做什麼，有助於保有生活的熱忱與期待。

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資料來源：健康醫療網

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