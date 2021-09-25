糖尿病患多肥胖 控糖飲食10點建議

病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測。（本報資料照片）

台灣資深藝人龍劭華猝逝，他長期患有糖尿病 引發關注。營養師強調，糖尿病人多有肥胖問題，增加罹患心血管疾病 風險，必須好好控制血糖 ，更要進行「減重」，以降低死亡機率。

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，糖尿病的控制，必須透過「飲食、運動和藥物」，來調控血糖穩定。在飲食上，對於食物分類及份數的了解相當重要。

劉怡里特別提醒，腰圍過粗的人，會增加代謝症候群的發生率，未來得到糖尿病與心血管疾病的風險提高。血糖控制不好的病人，是大小血管病變的高風險族群，像心肌梗塞、腦中風等，屬於大血管病變；腎臟病變、視網膜病變等，則是小血管病變。

為預防糖尿病人發生血管病變，劉怡里指出，糖尿病人的飲食，除了要控制好糖分外，也要控制油脂與鹽分的攝取。建議針對患者的生活作息、生化數據等進行「個人化」設計，調整出適合糖尿病人最佳的飲食建議。

病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測，還有注意減重。(Getty Images)

1. 維持理想體重，尤其男生腰圍應控制在90公分（35吋），女生控制在80公分（31吋）。飲食豐富且多元性變化，病友飲食習慣和份數要搭配藥物，遵守「定時定量」原則。

2. 乳品類、全穀雜糧類、水果類會影響血糖波動，宜適量食用。但要留意鮮奶、奶粉、起司、優酪乳、優格等乳品含有乳糖，若過量攝取，會影響血糖。

3. 可選擇高纖類全榖雜糧，像糙米飯、地瓜、南瓜、燕麥、蕎麥麵等，有助餐後血糖控制。

4. 可吃水梨、木瓜等低GI水果，較不易引起血糖波動，每天攝取2份（2碗=200克）。

5. 水溶性纖維豐富的食物，可延緩血糖上升速度與改善胰島素敏感性，對降膽固醇也有幫助，尤其蔬菜類不限制份量，可多吃秋葵、木耳、海藻類等。

6. 油脂的攝取，可選擇不飽和脂肪酸高的油脂，例如橄欖油、苦茶油、堅果等，烹煮宜採燉、烤、燒、清蒸、水煮、涼拌方式，降低飽和脂肪酸，並減少紅肉、加工肉品、內臟類食材。

7. 善用辛香料，例如蔥、薑、蒜、九層塔、肉桂、薑黃、香草等，增加餐點風味，減少用鹽量，維持血糖穩定，也降低心血管疾病發生。

8. 外食盡量避免吃糖漬、蜜汁、醋溜、茄汁、糖醋、勾芡等加多量蔗糖或蜂蜜的菜餚，最好勿飲酒，空腹飲酒易低血糖。

9. 每周運動150分鐘以上，每天至少30分鐘，可以採分散性累積運動，達到有效的運動量，像快走走到會喘、早中晚爬樓梯。

10. 定期監測血糖、血脂、血壓，記錄飲食日記與營養師討論個人化建議，每年定期健檢，是病友要注意追蹤的重要事項。