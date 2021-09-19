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湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

不能喝豆漿、會遺傳？子宮危機 這些事情你不能不知

吳貞瑩
醫師表示子宮肌瘤患者也可以喝豆漿，只要不過量即可。(本報資料照片)
醫師表示子宮肌瘤患者也可以喝豆漿，只要不過量即可。(本報資料照片)

你曾受子宮肌瘤或子宮肌腺症之苦，擔心女兒也會出現症狀嗎？更年期前後該如何攝取豆漿、山藥等含雌激素食物才正確？過了更年期，肌瘤會消失嗎？台灣婦科權威、台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑，蒐集診間最常問的子宮肌瘤與子宮肌腺症100題切身困擾，為婦女朋友們提供最佳最實用參考。

子宮肌瘤手術摘除後，肌瘤還有可能再復發嗎？

有可能，所以如果妳的年齡45歲以上且已無生育需求，傳統都建議切除子宮。

若保留子宮只切除肌瘤，要面對未來肌瘤復發的可能，也可能長出子宮內膜癌、子宮肌肉癌及子宮頸癌等。

事實上，切除子宮肌瘤比切除子宮更麻煩，有時肌瘤一長就是數十顆，或同時合併其他毛病，使得手術的出血量反而更多。

只是，如果沒有好的心理建設，醫師還是會讓女性只切肌瘤、不摘子宮，不讓手術成為女性心中永遠的痛。

不過，接近更年期的婦女，單純只切除肌瘤，不切除子宮，日後再長出肌瘤且造成症狀的機率不高，因為接近更年期，女性荷爾蒙下降，比較不易長出新的肌瘤。

如果我選擇開刀來治療子宮肌腺症，有哪些手術方式能選擇呢？

可以選擇傳統開腹手術、腹腔鏡手術及經陰道手術摘除全子宮。

現在患者也可選用高能聚焦超音波海扶刀（海芙刀）治療，可消融大部分的肌腺症組織，達到無創消融子宮肌腺症的目的，有助減輕症狀且不必動刀。

另要注意的是，海扶刀治療方式是肌肉消融而非切除病灶，沒有組織檢體可以送病理化驗。

若經過核磁共振（MRI）而高度懷疑妳有惡性肌肉癌，就不宜採用海扶刀治療。

子宮肌瘤患者應該避免進補？也不能吃豆漿等含雌激素食物？

月經問題應先到婦產科就診，排除子宮肌瘤、卵巢病變或子宮內膜異位等問題，再尋求合格中醫師詢問中藥補方調理。

此外，常有人說豆漿、山藥、當歸等食材含雌激素，許多女性認為吃了這些食物，會害子宮肌瘤產生或長大。但這些食物真的有影響嗎？事實上，這只是網路謠言。

只要正常飲食，養成良好生活作息，就不需擔憂會養大肌瘤或對肌瘤有不好影響。

我有子宮肌腺症，我女兒未來會不會跟我有一樣的經歷？

子宮肌腺症是子宮內膜異位症的一種，其致病機轉至今還不完全確立，有人認為是生產或人工流產，損傷子宮壁加上腹壓太大，使內膜被擠向肌肉層內，但也很多人未懷孕或未曾有性經驗。

子宮肌腺症可能也受一定的遺傳因素影響。如果妳有子宮肌腺症，女兒也很可能有此困擾，可於女兒初經來潮後多觀察多關心，協助維護子宮健康。（摘自鄭丞傑醫師「子宮危機解密」一書）

很多女性有子宮肌瘤的困擾。(本報資料照片)
很多女性有子宮肌瘤的困擾。(本報資料照片)

肌肉 台灣

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