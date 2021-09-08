我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：美國至少接種一劑疫苗之成年人達75％

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

幼兒沒疫苗…飲食提升免疫力 營養師3招乖乖吃蒜

記者蕭羽耘／台北報導
大蒜因為含有大蒜素（Allicin），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防及治療之功效。聯合報系資料照片
大蒜因為含有大蒜素（Allicin），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防及治療之功效。聯合報系資料照片

台灣新北幼兒園群聚延燒，基因定序為Delta變種病毒，引起許多家長恐慌。由於12歲以下的孩子尚未有疫苗可施打，加上秋冬流感季節將至，有效預防呼吸道感染，其實可由食物補充營養，並增強免疫力。「大蒜」對於呼吸道、肺炎感染皆有效預功效，但嗆鼻味孩子不一定能夠接受，營養師傳授3招讓小朋友乖乖吃下。

大蒜因為含有大蒜素（Allicin），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防及治療之功效。吃蒜有助於抵抗力，但幼兒常因它的嗆鼻、刺激味選擇不吃。

家中同樣有幼童的營養師程涵宇分享3招，讓孩子可以吃得美味又營養。她說，首先家長可以把大蒜的體積變小，切碎或打成蒜泥，跟其他的食材一起烹調，像是打拋豬用了大量的細碎蒜頭，但大多孩子是可以接受，並且願意吃下去。

許多孩子愛喝濃湯，大蒜也可加入濃湯中。程涵宇說，大蒜蘑菇濃湯，是用燉爛的大蒜泥加洋蔥及蘑菇，搭配上天然的牛奶燉煮，不加一滴水也不使用鮮奶油，不但高鈣又能增強抵抗，而其他類型的濃湯，也可以嘗試以上作法。

最後，可將大蒜加在天然香料的料理中，程涵宇說，例如咖哩飯、番茄起司義大利麵等，義大利麵部分，可選擇車車、海洋生物、小動物等形狀的麵體，轉移孩子對料理中其他食材的注意力。

美女營養師程涵宇教家長3招，讓孩子乖乖吃蒜，增強免疫力。圖／程涵宇提供
美女營養師程涵宇教家長3招，讓孩子乖乖吃蒜，增強免疫力。圖／程涵宇提供

義大利 台灣 變種病毒

上一則

天熱戴口罩工作 易熱衰竭

延伸閱讀

面對Delta 專家：打1劑等於白打

面對Delta 專家：打1劑等於白打
新聞評論／蔡政府跳棋式的接種政策 害社會矛盾百出

新聞評論／蔡政府跳棋式的接種政策 害社會矛盾百出
洛縣確診病患、染疫醫護 持續下降

洛縣確診病患、染疫醫護 持續下降
接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長

接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長

熱門新聞

素食者多吃海帶、紫菜等藻類食物，可補充維生素B12。圖╱123RF

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

2021-09-06 16:09
減肥太成功，肌膚可能會變鬆。圖／摘自Pelexs

減肥成功 身上皮膚卻鬆垮垮？學3招讓肌膚變緊緻

2021-09-04 15:30
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報檔案照)

民主黨提案：紅藍卡參加年齡 自65降至60歲

2021-09-03 23:18
圖片來源 ／健康醫療網

太太抱怨「時間太短了」 改善早洩性生活不再快轉

2021-09-07 01:55
圖片來源 ／健康醫療網

4種飲料別配藥吃 藥師警告：恐讓副作用更強

2021-09-06 01:30
9歲任小妹睡前有吃消夜習慣，不到半年，體重過重、肚子凸。記者趙容萱／翻攝

消夜戒不掉 9歲女童肚凸嚇壞爸媽 減下這2類消肚又長高

2021-09-04 05:18

超人氣

更多 >
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥