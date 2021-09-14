預防長輩肺炎 遠離流感、注重口腔清潔

肺炎對年長者來說更是不能輕忽的大敵。肺炎好發在秋冬，致病源主要有病毒與細菌，醫師提醒，預防肺炎第一步要先遠離流感。

誰是肺炎的高危險群？

台灣 感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，5歲以下兒童、65歲以上長者、服用類固醇、進行化學治療者、有慢性病者、抽菸者、處在空氣汙染環境者及免疫力 低下者，都要特別留意。

如何及早發現肺炎症狀？

肺炎主要症狀是發燒、咳嗽有痰，鼻子未必出現症狀。如果咳嗽愈來愈嚴重，咳嗽時有痰出現，而且有「呼吸急促」的情況，就要趕快就醫，可從胸部X光、痰液檢查，確診是否為肺炎，及早治療。

施打哪些疫苗可預防肺炎發生？

1.流感疫苗

每年12月至隔年3月是流感病毒大流行期間，有些病毒更容易併發肺炎重症。由於每年流感疫苗涵蓋的病毒株不同，並非打過一次就持久有效，須每年按時施打。

2.肺炎鏈球菌疫苗

肺炎鏈球菌占全球社區型肺炎感染者的二成五至三成，每年奪走許多寶貴性命。肺炎鏈球菌傳播方式以人傳人為主，有些人可能不會發病，卻會成為帶菌者，透過打噴嚏飛沫傳播病菌。

抵抗力差的50歲以上成人，或免疫發育未完全的5歲以下幼童，是感染侵襲性肺炎鏈球菌的高危險群，建議接種疫苗。

常見長者因嗆咳造成吸入性肺炎，應如何預防？

肺炎常見於臥床的長者，這類病患免疫力低下，若加上口腔衛生習慣不佳，孳生細菌，一旦發生嗆咳，口內的細菌侵入下呼吸道，就會引起肺急性感染。

要提醒的是，許多長者使用鼻胃管進食，以為就此不需清潔口腔；更有些長輩張口呼吸，導致嘴巴太乾，牙齒刮破黏膜，口內孳生細菌，嗆咳後就可能發生吸入性肺炎，出現久咳、高燒不退、意識不清、身體無力等症狀。

肺炎對年長者來說更是不能輕忽的大敵。(Getty Images)

台大醫院北護分院語言治療師王心宜表示，預防長輩感染肺炎，建議做到以下幾點：

1.早晚刷牙並使用漱口水。

細菌常由口入，王心宜建議，長者每日早晚各刷牙1次，三餐飯後使用漱口水，清潔口腔死角。

2.假牙不合須及早調整。

使用假牙的長輩，每天要將假牙拿下來清潔，如假牙不合，食物容易掉到牙齦隙縫，難以清潔，容易孳生細菌，增加罹患肺炎的危險因子，應及早至牙科醫療院所調整。

3.每半年洗牙一次。

長輩每半年至少要至牙科醫療院所洗牙1次。其中，使用抗凝血劑、服用心血管疾病相關藥物、中風藥物等慢性病患或是有吞嚥功能障礙的長者，建議預約牙科特殊需求門診，或於就診時攜帶藥單，告知醫師身體狀況，以做完善的治療規畫。

4.宜側臥睡眠，預防致病菌進入下呼吸道。

由於睡眠時吞嚥能力下降，咳嗽反射減弱，口腔分泌物容易流入氣管，致病菌進入下呼吸道引起肺炎。王心宜提醒，老年人應養成頭稍高的半側臥姿，而有胃食道逆流疾病的長者尤需落實。

5.每日早晚至少坐立30分鐘，協助維持咀嚼功能。

長輩躺臥久了，肌力下降、吞嚥能力變低，咳嗽功能也下降，應定期運動，鍛鍊肌肉、時常坐立，幫助維持咀嚼功能與咳痰的能力。

長期臥床者，能多坐立，就多坐立，將床頭調高45至60度，每日早晚至少各坐立30分鐘。若行有餘力，下床坐輪椅，每日早晚至少各1小時，飯後至少間隔30分鐘再躺臥，避免胃食道逆流。

若不清楚長輩吞嚥功能是否退化，可至醫院進行內視鏡檢查、影像學檢查，語言治療師、復健科、神經內科、耳鼻喉科醫師等，都可協助診斷長輩是否吞嚥困難。當長輩一年中有2次以上因反覆性肺炎住院、一直發燒、口水一直流，務必立即就診。