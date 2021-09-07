慢性失眠！醫師開好眠一日清單

3C藍光會抑制人體分泌褪黑激素，影響睡眠。 (Getty Images)

躺在床上一小時，還是完全沒睡意；安眠藥劑量愈吃愈重，依然輾轉難眠。現代人的問候語已經從「吃飽了嗎？」變成「昨晚睡得好不好？」台灣芝山診所醫師余儀呈指出，當睡眠出了問題，不要過度依賴助眠藥物，應該重新調整日常作息，幫助身體修復、強化免疫力。

余儀呈說，睡眠是一種修復身體機能的機制，入睡後，大腦開始處理新陳代謝廢物，有助修復受損細胞、加深記憶力。當我們睡不好時，專注力、學習力也跟著下降，長期下來造成精神衰弱、健康亮紅燈。

怎麼樣算失眠 呢？余儀呈表示，30分鐘內無法入睡、半夜醒來後續入睡困難、過早清醒導致睡眠不足，以上情況若持續一個月以上，就要注意是否罹患了「慢性失眠」。

擺脫藥物依賴性 讓大腦有效率地休息

長期失眠引發的健康危機不容小覷，藥物雖然能幫助入睡，但吃久了易產生依賴性，建議從生活作息著手，養成固定的生理時鐘，固定時間起床、準時上床睡覺，身體自然會建立最佳運作模式。

「即使前一天晚睡了，隔早仍然要在平常時間醒來，才能養成規律的睡眠型態。」余儀呈提醒，平常熬夜睡不好，假日補眠反而愈睡愈累，擾亂的生理時鐘不會因為短期的「補強」馬上恢復。

另一個幫助好眠的方式是改掉NG行為，床只用來睡覺跟親密關係，其他看書、追劇、滑手機 等都不要在床上進行。

3C藍光除了對眼睛的傷害，也會抑制人體分泌褪黑激素，余儀呈強調「千萬不要帶著平板跟手機睡覺，堅守睡前2小時不使用電子產品原則。」睡眠是重要的健康指標，時間到了就進入「勿擾模式」，讓大腦培養睡前情緒，擁有好的睡眠質量。

幫助入睡方法

1.超過半小時無法入睡不要硬躺，起來走動、做舒緩操。

2.晚餐後少喝水，避免夜尿中斷睡眠。

3.10點左右洗完澡，讓自己準備進入休息狀態。

4.放舒眠音樂或助眠香氛，舒緩大腦的神經中樞。

5.填寫「睡眠日誌」，找出造成失眠的元兇。

6.多補充深綠色蔬菜、堅果、豆類等含鎂的食物。

跟著醫師過好眠的一日

07:00 起床，喝杯溫開水暖身，準備全營養而豐富的早餐

08:00 出門通勤上班

09:00 是大腦最清醒的階段，安排做困難度最高的工作

12:00 補充足夠的蛋白質，午餐不要吃得太油

14:00 思維活躍時段，適合創造性的工作

16:00 喝杯優酪乳補充身體流失的糖分

16:00-18:00 身體和大腦處於巔峰狀態，工作細部規劃

18:00 晚餐時段，以清淡易消化為主

19:00 飯後休息一會兒，散步、慢跑或自己喜歡的運動

20:00 看電視或放鬆閱讀

22:00 洗個熱水澡，卸去一身的疲憊，放鬆心情準備就寢

資料來源／余儀呈醫師 製表／廖靜清