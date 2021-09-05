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天氣熱 皮膚問題多…蔬果美容術 吃出好氣色

黃惠群
南瓜、芒果等食物可促進皮膚保濕、防止皺紋生成。（本報資料照片）
南瓜、芒果等食物可促進皮膚保濕、防止皺紋生成。（本報資料照片）

天氣炎熱，很容易曬黑，皺紋會變多，專家建議，除了塗抹防曬油外，不妨多吃蔬果，由內而外來養顏美容一番，如此能讓皮膚變得更水潤，並吃出健康好氣色。

大熱天 少碰光敏感性食物

多吃蔬果可以吃出好氣色，台灣亞東醫院營養師陳煌其說，夏天應避免吃芹菜、九層塔、橘子等光敏感性食物，多攝取富含維生素C又抗氧化的芭樂、奇異果、櫻桃等水果，能幫助皮膚變得白皙、亮麗，增加皮膚的防護力。

皮膚是人體最大的器官，分為表皮層、真皮層及皮下組織層。表皮層的表皮細胞會不斷更新與脫落，所需的營養和抗體等都是由真皮層滲透而來，皮下組織則有淋巴、神經及脂肪等。若想預防夏季皮膚問題，應飲食均衡，多吃蔬果，攝取蛋白質、脂質、維生素與礦物質等營養素。

想保濕 補充維生素A食物

許多人常反映夏日皮膚乾燥，除每日喝水2000㏄以上，補充維生素A更有助於製造角質層，促進皮膚保濕、防止皺紋生成。陳煌其表示，維生素A的前身是胡蘿蔔素，可以抗氧化、延緩老化、清除自由基，南瓜、地瓜、芒果等食物，便是很好的攝取來源。

南瓜、芒果等食物可促進皮膚保濕、防止皺紋生成。（本報資料照片）
南瓜、芒果等食物可促進皮膚保濕、防止皺紋生成。（本報資料照片）

防曬黑 芭樂、番茄效果好

預防曬黑、美白皮膚，更是許多女性夏季皮膚保養的第一守則，皮膚較敏感者曝曬於陽光中五至十分鐘，就可能皮膚紅腫。陳煌其說，這時要提升「皮膚的免疫力」，可多攝取富含維生素C的蔬果，如芭樂、奇異果、櫻桃等水果，具有抗氧化、美白以及形成膠原蛋白作用，其中芭樂更是維生素C含量最多的水果之一。

芭樂是含最多維生素Ｃ的水果之一，但許多人並不知道。（取材自ingimage ）
芭樂是含最多維生素Ｃ的水果之一，但許多人並不知道。（取材自ingimage ）

值得一提的是，番茄富含茄紅素，可減少黑色素生成的機會，陳煌其指出，番茄加熱後能獲得較多的營養價值、效果更佳，如番茄炒蛋、番茄燉牛肉等料理；多食用富含植化素的綠花椰菜，可以抵禦紫外線的照射，增加對陽光的抵抗力，並緩解皮膚因光敏感度產生的不適症狀。

抗氧化 維E增強皮膚彈性

維生素E可協助皮下組織層留住脂肪、抗氧化，增強皮膚的彈性，陳煌其表示，平日炒菜時使用的橄欖油、葵花油、大豆油等，以及堅果、全穀類如糙米、麥片與燕麥，都可以攝取到維生素E。

深海魚油含有蛋白質與油脂，每周可補充兩次。但陳煌其提醒，乳製品、魚肉類、動物肝臟（如豬肝、雞肝）等，脂肪含量較高，每周最多吃兩至三次，每次吃三至四片，不宜攝取過量。

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