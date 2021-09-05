保護關節 該做哪些運動？

要想強化大腿肌肉，醫師建議可以利用彈力帶來練習肌力。(Getty Images)

隨著年齡增長，每個人都會面臨關節退化的問題，從年輕時就提早做好關節的保健與照護，才能避免日後關節疼痛造成行動不便，影響正常生活及運動。

運動就是很好的保健方式，可使關節周圍的肌腱強壯，避免僵硬，並維持活動度。但要注意的是，不同的關節狀態有各自適合的運動種類及方式，過度運動反而讓關節受傷，適得其反。

一般健康關節

游泳 、單車等低負重運動，優於爬山、跑步、打球。

台灣 中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁表示，每個年齡族群運動強度本來就不一樣，很難一體適用。但如果運動的當下感到關節疼痛，那就很有可能是運動強度過強，過度使用導致關節發炎，這時就應該先停止運動，並自行觀察二到三天，若症狀並未緩解甚至疼痛感更嚴重，就必須就醫治療了。

陳威仁說，一般健康的關節，運動時不會疼痛，這種情況下只要按照平常運動的習慣就好。在選擇運動種類上，可減少爬山、跑步、打球等激烈運動，多選擇游泳、踩腳踏車等低負重運動，不把全身重量都交由膝蓋關節負荷。

若平時沒有運動習慣的人，肌肉 通常較弱，則應以循序漸進方式進行，如一開始先慢走，過幾天再改為快走以及慢跑等，避免運動傷害。

發炎中的關節

急性期可走路、伸展，慢性期加強訓練大腿股四頭肌。

對於關節正在發炎中的人，陳威仁說，發炎可分為急性發炎及慢性發炎，急性發炎的情況下，建議完整休息、不特別運動，但一般日常活動如走路、簡單的關節伸展活動還是可以持續。等到發炎狀況緩解後，再依醫囑恢復運動，並視疼痛的狀況來調整運動量及強度，期間也可使用護膝包覆關節提供支撐力，減輕關節疼痛。

而慢性發炎指的就是關節退化、老化，通常發生在50歲以上的中老年族群。建議退化性關節炎患者，可加強訓練大腿股四頭肌，可提供膝蓋好的穩定性，並且減少步行時膝蓋所承受的壓力，改善膝關節疼痛感。

關節發炎痊癒者

肌肉可能萎縮，應從低強度運動慢慢開始。

至於關節曾發炎但已經痊癒的人，陳威仁說，沒有退化問題的話，只要慢慢恢復運動強度就可以了。但因為一陣子沒有運動，肌肉會有一定程度的萎縮，不像之前一樣強健，因此運動強度一定要降低，再慢慢視情況逐漸增加強度。

慢性關節炎

最適合坐姿抬腿運動。

陳威仁說，一般人想要強化大腿肌肉，可以使用健身房的器材，或是抬腿運動加上彈力帶、深蹲等。但對於老年人可能較困難，這時可以最簡單的居家訓練方式「坐姿抬腿運動」來代替。

「坐姿抬腿運動」是坐在椅子上，讓雙腳落地呈現90度，先將其中一隻腳往前慢慢抬起，膝蓋伸直，維持5至10秒後放下，再換另一隻腳進行相同動作，重複多次。比起深蹲、蹲馬步等，對膝蓋負擔較小，更適合有慢性關節炎的人。

維持體重 保護關節利器

對於加強關節健康的飲食，陳威仁表示，「只要均衡飲食就好。」他指出，更重要的是好好控制體重，因體重越重對膝蓋負擔也就越大，更會加速膝關節的磨損和退化。根據研究顯示，體重減輕1公斤，可以降低膝蓋負擔約2公斤。

均衡飲食建議均衡攝取五穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果等6大類食物，再搭配良好的運動習慣，可以更好的控制體重。

至於要怎判斷是否過重，陳威仁則說，最簡單的方式就是計算身體質量指數（BMI），計算方式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，若是BMI大於30，就要特別注意。