養生保健/喝酒助眠 反而導致睡眠品質不佳

醫師提醒，良好睡眠是維持健康的基本要素。(Getty Images)

新冠肺炎疫情期間，許多人的生活習慣都被打亂，宅在家的時間增加，3C產品的使用大幅提升又缺乏運動，影響到睡眠品質，睡眠本身是種調理健康的重要機制，究竟怎樣才是好的睡眠呢？台灣新竹馬偕醫院精神科醫師吳易澄指出，規律的生活作息是重要因素，睡眠環境包含光線、噪音、溫度、空氣流通都會有所影響。

吳易澄表示，失眠 的主觀感受相當多元，包括入睡困難、早醒或睡不久，睡眠斷續等，不同的睡眠樣態都有其特別的神經與精神病理的成因。壓力帶來失眠是很常見的，短期的壓力性失眠約一個月內會緩和。若超過一個月仍持續睡眠障礙，則必須積極調整生活或工作 安排。

個人的生活壓力與生活習慣常是導致失眠的主要因素，例如需仰賴勞動力維持機器24小時運作或是各種輪班工作，往往使得睡眠障礙成為常態。飲食習慣也會直接影響睡眠，比如睡眠中飢餓或過飽、水分攝取導致頻尿、刺激性飲食、含有咖啡 因的茶或咖啡，也常常導致失眠。

有些民眾甚至喝酒助眠，其實酒精會改變睡眠結構，減少深睡期，反而導致睡眠品質不佳，更別說長期藥物（甚至包括睡眠藥物本身）或毒品濫用的影響。

吳易澄建議，要改善失眠情況，可先從生活型態上的改變入手嘗試建立一些睡前習慣，包括提早就寢時間，盡量不要熬夜，有助於調節生理時鐘；晚上避免喝含咖啡因及酒精的飲品，以免難以入睡；調暗房間燈光，保持內部空氣流通，並在舒適的溫度入眠。

吳易澄提醒，良好的睡眠是健康的支柱，也是增強免疫系統的有效方法之一。若遭受失眠之苦，可用睡眠日記來記錄每天的生活與睡眠狀態，釐清問題及找出改善方法。必要時可求助家庭醫學科或是精神科醫師，針對睡眠問題做謹慎詳細的評估與治療。