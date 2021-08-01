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肺癌危險群 養成習慣定期照低劑量電腦斷層

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

習慣久了會成自然，例如習慣吃大魚大肉，假如有一天心臟出了問題，醫師要求縮衣節食、飲食清淡，反而不習慣。

疫情之前，戴口罩超商，尤其晚上，店員會緊張，以為是歹徒來搶劫；但是疫情發生之後，不戴口罩進不了超商，戴口罩成為每個人必須養成的習慣。

習慣有好有壞，例如平常習慣抽菸、喝酒，一旦要戒菸、戒酒，可就不那麼容易了。此外，小學教科書說早睡早起身體好，看似老生常談，但對身體長壽而言是個好習慣。

延年益壽除了飲食清淡，保持規則運動，不吃來路不明的偏方、草藥及各種不必要的保健食品是基本之道，也要了解身體結構，例如人生了病，會發燒、疲倦、食慾不振、體重減輕，但這些警報系統通常不夠靈敏，如果食慾不振或體重減輕是癌症引起的，可能是肝癌末期了，也有可能是胃癌或大腸癌末期引起的。

又如常見的發燒症狀，通常可能有細菌或病毒感染，也有可能是得了淋巴癌；但如果是老人家，得了肺炎通常不會發燒，因反應較弱，可能只是有點嗜睡或精神不好，等到肺炎厲害，整個人喘起來，趕快求醫，才知肺炎很厲害了。

因此，針對人體警報系統的缺失，養成定期體檢的習慣就顯得很重要了，如果中年以上或有B、C肝，要養成每半年抽一次血，做一次腹部超音波，以免長了肝癌而不自知。

有抽菸者或肺癌家族史者，應養成定期照胸部低劑量電腦斷層的習慣；中年以上也最好照一次低劑量電腦斷層檢查，以及做一次胃鏡及大腸鏡檢查；如果有大腸息肉，更要養成每兩、三年做一次大腸鏡的習慣，以免得了大腸癌才發現太晚，造成遺憾。

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