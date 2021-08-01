宅家 怎麼吃血糖才不失控？

不少宅在家的糖尿病患者，因飲食失衡導致血糖失控。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情讓許多人的生活習慣改變，尤其居家防疫期間，不少宅在家的糖尿病 患者，因飲食失衡、缺乏運動及活動，導致血糖 失控。

台灣 一名50多歲男性糖尿病患者，過去血糖都穩定控制，最近驗血卻發現空腹血糖值上升到170mg/dl、糖化血色素7.5%。由於疫情嚴峻，他減少外出、運動量少，飲食不正常，少吃蔬菜，吃很多澱粉類肉類食物，也因焦慮無聊常吃零食，以致血糖飆升。

台灣書田診所家醫科主任醫師何一成指出，居家防疫的糖尿病患者，想控制好血糖，應維持穩定的作息、控管飲食、增加運動量。尤其應避免多量少餐，少餐易因飢餓導致一次攝取大量食物，易引起餐後血糖飆高。

三餐飲食維持均衡，何一成說，每餐澱粉類不超過一個飯碗量，適量肉類，葉菜類半碗可減緩糖分吸收。水果含有維生素C等營養素，例如番茄、芭樂、橘子等，一天可吃三次，每次不超過一顆橘子的大小。

在家中要增加活動量，可多做家事多活動，例如澆花、烹飪、打掃等；或是簡單的居家運動，善用健身App、影片在家運動。何一成提醒，每坐30分鐘就起身站立、走動或做5分鐘伸展操，提高每天的肌肉活動量，可增加胰島素對細胞的作用，改善血糖的新陳代謝。

何一成指出，睡太少、睡不好，瘦素會失調，壓力性荷爾蒙增多，易引起身體發炎反應，白天容易累、不想動、食欲上升，建議每天睡眠應7至8小時較佳。