快樂飲食5元素 抗巴金森病憂鬱

海鮮富含維生素B群，能維持神經系統的穩定運作。(本報資料照片)

靜止型顫抖、肢體僵硬、行動緩慢、步態不穩為巴金森氏症的四大動作障礙症狀，而「憂鬱」症狀卻常常被大家忽略。憂鬱是罹患巴金森氏症前的徵兆，也會在病程初期或中後期顯現，透過治療可加以改善，營養師則建議病友採取快樂飲食五元素及高纖蔬食原則，不僅能抗憂鬱也可降低巴金森氏症風險。

吃魚油 omega-3保護神經元

台灣 中山醫學大學附設醫院營養師陳盈汝說，每一名巴金森氏症患的身體及用藥狀況不同，建議擬訂個別化飲食。如要對抗憂鬱可掌握五種營養素的飲食來源，如多元不飽和脂肪酸（omega-3）可對抗憂鬱及焦慮症，對於憂鬱症高風險者也可作為預防，主要來源為魚油，如鮭魚、深海魚等，魚油中也含有豐富的EPA及DHA，證實在神經元的健康上具有保護機制，但因為是油脂，仍需注意腸胃消化的狀況。

吃芝麻 褪黑激素顧睡眠品質

褪黑激素是與睡眠相關的物質，通常在晚上漆黑一片時會刺激人體合成分泌，如受到光線刺激分泌則會減少，雖然其使用於巴金森氏症仍需更多研究，但維持良好的睡眠品質也是保持好心情的一種方式，飲食上可透過番茄、黃豆製品、芝麻、南瓜子及雜糧類等獲得。

吃香蕉 色胺酸助製造血清素

巴金森氏症友因神經傳導物質多巴胺、血清素等分泌減少，影響運動功能執行上的精準度，並可能產生憂鬱情緒，陳盈汝表示，色胺酸可幫忙製造血清素，為人體必需胺基酸，無法自行合成，需由食物中取得，若體內血清素製造不足將影響睡眠、出現躁鬱現象，日常飲食可從香蕉、雞蛋 、全穀雜糧、堅果種子中取得。

吃海鮮 維生素B穩定神經系統

而維生素B群也能維持神經系統的穩定運作，並參與人體的代謝與合成，若攝取不足易造成代謝廢物堆積、疲勞甚至貧血、無力等影響，足夠的攝取則有助於安定情緒、消除焦慮及減少睡眠中斷的次數，肉類（尤其肝臟）、海鮮、家禽、雞蛋、綠葉蔬菜及堅果種子為主要的飲食來源。

海鮮富含維生素B群，能維持神經系統的穩定運作。(本報資料照片)

吃堅果 鈣鎂鉀有助神經傳導

另一項有助於人體的神經傳導，具有放鬆及鎮定功效的營養素則為礦物質鈣、鎂、鉀，尤其當鈣質攝取不足時，易造成失眠、肌肉痠痛等，可從小魚乾、豆製品、深綠色蔬菜等獲取鈣質來源，至於鎂、鉀可從蔬果類、堅果種子中取得。

堅果具有礦物質鎂、鉀，有放鬆鎮定功效。（本報資料照片）

高纖地中海飲食 助延緩病程

除上述快樂飲食五來源之外，陳盈汝也說，高纖蔬食飲食、地中海飲食可延緩巴金森氏症風險與病程。地中海飲食強調食用大量的蔬菜水果，使用橄欖油及堅果做為主要的脂肪來源，食用適量的白肉、少量紅肉等。

哈佛大學也曾發表追蹤十幾萬人長達20年的前瞻性研究，顯示多吃富含黃酮類的水果蔬菜，尤其是富含花青素的草莓、藍莓及蘋果等，能明顯降低40％巴金森氏症的風險；除此之外，過往不少研究也支持咖啡 因的攝取可降低巴金森氏症風險，這些研究大多建議一日兩杯咖啡攝取，可顯著預防巴金森氏症。

不過巴金森氏症程分為五階段，根據病患的年齡、性別、病程、服藥狀況及其他慢性病等考量，陳盈汝仍建議病友諮詢營養師建立個別化的飲食，均衡飲食並選擇多元化與季節性的天然食材作為飲食來源。

巴金森病手指操 可簡易自篩

台灣動作障礙學會也鼓勵50歲以上民眾，可透過簡單的「巴金森病手指操」自我檢測並搭配自評量表，將右手伸直後打開手指，上下手指輕碰25下後再換左手，過程中如速度改變、動作變慢、停頓打不開或開合大小改變等，可進一步確認後至神經內科就醫，及早診斷與治療。