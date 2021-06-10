進食習慣用單側牙齒咀嚼 小心臉型不對稱

習慣單側咬食的人，常常臉型會不對稱。(本報資料照片)

影響口腔顏面的形狀與結構的主要因素，除了先天的基因之外，後天的吞嚥咀嚼方式也扮演了重要的角色。在我們的一生中，牙齒的位置、顎骨的形狀、上下顎骨之間的關係，都會不斷地因為日常習慣而調整與產生改變。

每人每天因進食的咀嚼時間，大約在30到90分鐘之間，吞嚥口水500次到2000次不等，再加上睡眠、工作、閱讀、運動，或是駕駛時無意識的牙關緊咬、甚至磨牙，以上這些活動都需要顏顱肌肉 來牽引上下顎骨，因此會慢慢地塑造上下顎牙弓的形狀，進而因咬耗而改變牙齒的外型，甚至影響到整個人的長相。

比如，習慣單側咬食的人，常常臉型會不對稱之外，脖子靜止時候角度也是歪斜的；舌頭常放下顎的人，齒列通常會擁擠，容易呈現上顎暴牙、下巴後縮、駝背凸腹的外表，也因此而容易肩頸或下背部痠痛，進而導致打呼等的睡眠呼吸障礙。

經常口呼吸 常會有暴牙

口腔中的各顆牙齒也會因為不均勻受力的咬合狀況，而有劇烈的磨耗及不理想的傾倒，甚至影響單一顆牙齒的壽命。應該是團隊合作的牙齒，在鄰近牙齒喪失功能或拔除之後，鄰接牙齒就會開始飄動、對咬的牙齒也會開始長長，漸漸地，整排齒列、甚至是對咬的齒列，就宛如斷齒的梳子般，容易一顆接著一顆發生問題。

最常見的不良口腔習慣，就是「嘴巴開開」或稱為「口呼吸」。當嘴巴開開的時候，舌頭也會跟著停留在下顎牙齒中央，日積月累下來，下巴會愈長愈後縮，上顎骨亦會發育不良，牙弓形狀呈現尖尖窄窄的樣子，牙齒排列容易重疊，外觀常常會有暴牙、兔寶寶的樣子。

英國 的齒顎矯正科元老醫師John Mew（約翰．謬）曾經發表相關文章與書籍，提及一對習慣口呼吸的姊妹Kelly與Samantha求診後，建議她們戒除口呼吸的習慣；數年後她們再回診，Kelly已養成平時口唇緊閉習慣，Samantha仍然維持常口呼吸模式。由於兩人雙顎的生長模式因日常習慣不同而受到影響，所以兩人的長相有了非常顯著的差異。

咬合好不好 請醫師評估

要養成理想的口腔習慣，就是平時維持嘴唇自然緊閉、不露出牙齒，舌頭靜止的時候，是整片貼在上顎的，進食時兩側均衡咬食，不偏重某一側即可。

很多人會擔心自己的咬合模式是否健康？其實只要記得在每半年的口腔健檢時，請牙醫師評估自己的咬合與吞嚥模式，且養成良好的吞嚥習慣，或透過齒列矯正、肌功能訓練，來獲得理想的咬合關係，一旦健康的習慣與模式建立了，就可以輕鬆維持牙齒的美好與健康。