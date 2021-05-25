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中藥增強免疫力 中醫師：針對體質下手

黃寅
如何補才能增強免疫力?中醫師指出，應該先看看自己體質是屬於那一種「虛弱」，再對症下藥。（取材自東方影像）
如何補才能增強免疫力?中醫師指出，應該先看看自己體質是屬於那一種「虛弱」，再對症下藥。（取材自東方影像）

新冠疫情肆虐，許多人想到是否用中藥來增強免疫力。但如何補才正確，卻不能等閒視之，以免補過頭。中醫師陳勇利指出，應該先看看自己體質是屬於那一種「虛弱」，再針對虛弱對症下藥，以下他提供四種型態民眾參考：

第一型：容易疲倦、中氣不足、胃腸消化不好、常常一緊張就拉肚子，這是屬於中醫脾氣虛，可以用黃耆、黨參、白朮、茯苓、人參、扁豆等中藥補脾益氣。

食療方面：山藥15公克、薏苡仁15公克、人參5公克、蓮子15公克、黃耆30克連同白米150克，加入適量的水煮成粥，既可增進食慾又可快速補充體力。

第二型：容易口乾舌燥、夜間自覺身熱、常常盜汗（睡覺時流汗）、心煩胸悶、甚至口破，這是屬於陰虛型的免疫力不足，可以用沙參、麥門冬、玉竹、黃耆、桑葉、天花粉等中藥改善體質。

食療：荷葉15克、枸杞15克、黃耆15克、生地15克、當歸10克連同蓮藕4兩，加水適量燉服即可。

第三型：常常覺得頭暈、睡不安穩、面色蒼白、月經量少或者沒有來、容易心悸，這是屬於血虛型的體力不足，可以用當歸、川芎、柏子仁、酸棗仁、遠志、黃耆等中藥。

食療：黃耆30克、人參5克、當歸15克、川芎10克、鹿茸10克，連同烏骨雞半隻，加水燉熟，喝湯即可。

第四型：手足容易冰冷、面色蒼白、怕冷、大便常不成形、腰痠，這是屬於陽虛型，可以用附子、人參、黃耆、黨參、白朮、桂枝、乾薑等改善體質。

食療：五味子10克、人參10克、麥門冬10克、當歸10克、黃耆30克，連同3兩羊肉，加入適量水、蔥及薑，燉服喝湯食肉即可。

如果因為疫情關係、無法採買上述食材與藥材，不妨用粉光參、桂花、菊花、枸杞子、紅棗這些藥材，加入適當的水煮沸五分鐘，用粉光參的補元氣效果、加上桂花與菊花適當退火去除粉光參可能的上火，枸杞子與紅棗稍微補血，就能平穩地提高免疫力。

新冠肺炎、就如同其他感冒一樣，都是必須先加強自己的免疫力，才能減少罹患的機率。

免疫力 疫情 新冠肺炎

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