乳癌幸虧發現得早 及時開刀

配合「乳癌覺醒月」宣傳活動，紐約市捷運局代理局長芬伯格在地鐵上分發粉紅色口罩。（美聯社）

2019是我人生中最艱辛的一年。5月送走了92歲的老媽，眼淚還沒流乾；誰知8月又送走了小妹夫，這個愛家愛工作，熱心勤奮，人人稱讚的新世紀好男人，57歲就倒地不起。以為厄運就此結束，沒想到11月初，晴天霹靂，我竟然得了癌症 。

觸診檢查 左乳摸到硬塊

我是個好病人，近幾年遵醫囑每年都做乳房超音波檢查，結果均正常。2019年11月初做婦科例行檢查，薛醫生觸診後，說在我左邊乳房摸到一個約一公分的小硬塊，必須馬上做超音波。那天運氣很好，當天就照了。

第二天醫生打電話來，要做乳房穿刺。打電話去醫院約好一星期後檢查，結果確診為癌症，於是薛醫生馬上安排我去看乳房外科醫生。印度裔的Kapoor醫生個子不高，我特別注意了她的手，非常小巧靈活。她安排先做MRI，再安排手術時間，可是因為碰到感恩節跟聖誕節兩個大假期，所以開刀就延後到2020年1月10日。

我早已跟四妹及妹夫約好參加歐洲七日遊旅行團，去還是不去？一番天人交戰。如果不去，已交了2000多元的旅費不能退之外，每天在家困坐愁城，恐怕會把心情弄得更糟，思前想後還是硬著頭皮去吧！

12月初的歐洲經常下雨，沒想到老天幫忙，我們去的那星期，整個行程出乎意料的順利。每天起早摸晚，像打仗一樣，忙得人仰馬翻。年輕時我曾經在法國留學四年，所以對於這次去的法國、瑞士、比利時、德國、奧地利、義大利都有重遊舊地的喜悅。癌症的隱憂，不知不覺拋諸腦後。

為了手術 放棄回台投票

返美後過了一個快樂的聖誕節，就收拾行李準備回台灣 辦事，順便投票選舉總統；因為開刀排在1月10日，我打電話問醫生，可不可以延期幾天；醫生說無法改，不然就要延到2月。想想開刀還是超級重要，選總統也不差我這一票，於是配合手術日期改機票。

8日傍晚回美，9日一大早就去看K醫生，她認為我狀況良好，10日可以開刀，因為排的是早上8點鐘的第一台刀，醫生要求6點半要到醫院。當天等到將近8點，才有人告訴我們，說醫院有一些耽擱，要到10點鐘才能開刀。

接著就安排一張病床，讓我休息，可能因為時差的關係，頭一靠枕頭就呼呼大睡，護士叫醒後，到了開刀房，聽到一位醫生用中文說，「我是許醫師，今天幫你做麻醉。」就像聽到催眠曲一樣，立馬又睡著了。等開完刀醒來，已經中午12點多了。醫生說麻醉藥還沒退，不可以吃東西，只好忍著轆轆饑腸打道回府。

第三天回診，醫生說開出來是良性腫瘤，只有0.7公分，而且淋巴也沒有受到感染。她說「你真幸運，有一個這麼好的婦科醫生，在腫瘤這麼小的時候就發現了。」尤其薛醫生在2019年12月31日，正式在她的婦產科醫師生涯劃上休止符，我是她最後一個乳癌病人。從1987年來美國直到她退休，我一直都是她的忠實病人，感謝她照顧我32年。

開刀順利 後續接受放療

開刀雖然十分順利，但是療程還沒有結束。醫生說還要接受放射線治療。好友介紹一位馮醫生，是從台灣來的早期留學生，之前已跟K醫生合作過很多次。她安排從2月10日開始－也就是開刀完一個月－進行放射線治療。原以為要照射很久，後來才知道，原來只照了一分鐘。可是等我出來，覺得走路一直向右邊傾斜，勉強扶著牆去看了醫生。一量血壓，居然低血壓63，高血壓 89，她要求馬上停止吃降血壓的藥。

回家急忙打電話給家庭醫生，她要求每天量血壓，除非血壓超過130才要吃降血壓藥。開刀後這一年來，居然血壓都正常，不用吃藥了。

去年3月19日加州州長紐森宣布居家令，大家都必須待在家中。我心中大喊哈利路亞，因為在居家令開始的前十天，我的全部療程結束，以後只要去看在City of Hope的癌症醫生。醫生開出一種抗癌藥，每天一顆，連續要吃五年；然後每六個月要去輸液補充鈣質，因為這種抗癌藥會讓病患骨質流失。

手術後已經過了一年多，終於有勇氣寫下得病治療的經過。也希望得到乳癌的姊妹們，不要害怕。現今醫學進步，絕大部分的癌症都有方法可以治療，切勿拖延，免得小病成了大病，延誤最佳治療時機。