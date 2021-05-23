全職媽媽全年無休 適時找替手 興趣要保留

全職媽媽常被誤會「不用上班很輕鬆」。(Getty Images)

日前，65歲微軟創辦人比爾蓋茲 與56歲妻子梅琳達布宣布結束長達27年的婚姻，引起嘩然。梅琳達懷第一胎就決定離開工作回歸家庭，不但讓丈夫感到訝異，還會因誰洗碗、誰接孩子傷神傷心。事實上，全職媽媽常被誤會「不用上班很輕鬆」，但全年無休的育兒生涯，有苦說不出，這樣的狀況連富豪家庭的太太都會面臨。專家從以下三個面向，提供全職媽媽健康處方。

心靈處方

找替手喘息、勿一昧犧牲，才能找到自我定位。

台北國泰醫院精神科心理師薛媛云表示，全職媽媽是一個吃力不討好的工作，讓全職媽媽身心疲憊常見的原因是，「先生覺得只不過在家帶小孩，有什麼辛苦的。」薛媛云建議，找到替手幫忙，才能創造夫妻關係、親子 關係雙贏，另一半對分擔育兒或家務工作有共識，更可以減輕這些情緒以及不平衡。

先生的支持相當重要，可以讓太太有喘息空間，雖然全職媽媽得配合小孩的作息，但仍可以「一周」為單位，請先生或找尋外部資源如鐘點保母、娘家、婆家支援，短短幾個小時的「Me Time」，小小的休息卻能累積大大的能量。薛媛云提到，曾有個案女性一昧犧牲自我，長久下來身心失調，經諮詢後，回家跟先生主動提議一周兩次上課進修，溝通後先生願意照顧小孩，媽媽也因此找到自我定位。

營養處方

孩子吃什麼、自己跟著吃，別狂吃消夜當發洩。

帶小孩相當耗體力，媽媽更需要營養均衡。然而，內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，在家帶小孩的媽媽，常常有一餐沒一餐，或者等小孩睡了才開始大吃消夜當Happy Time紓壓。媽媽開始意識自己怎麼都瘦不下來，多半是生完小孩二、三年後，這類案例在減重門診相當常見，特別要注意不當飲食造成三高 風險。

全職媽媽營養不均衡的狀況相當明顯，張斯蘭說，當孩子在學齡前階段，媽媽多等到忙完孩子才正視自己的飲食，但常常就是「有吃飽」就好，忽略了蔬菜、蛋白質等多元攝取。等到小孩上了小學，這階段的媽媽午餐多吃剩菜剩飯，有什麼吃什麼，常導致營養不均。

張斯蘭說，母親多會特別重視孩子的營養是否均衡，不妨在準備孩子的食物時，也替自己多備一份，不但不會多花時間，也能一兼二顧。若要檢視自己的飲食，則可透過國建署「我的健康餐盤」指引。

運動處方

孩子跑跳，媽媽跟著動，親子關係更親密。

運動也是照顧孩子的活力來源，薛媛云觀察，剛生小孩的前一兩年，全職媽媽最沒時間、也最不想運動。她建議媽媽不要只在旁看顧，擔心孩子的安全，不妨跟著好動的小孩一起跑、跳，如此親子關係也會更緊密，又能活動筋骨。

我適合當全職媽媽嗎？

若想離開職場回歸家庭，建議育齡女性在備孕或孕期階段，就得跟先生充分討論。也可以先透過育嬰假的嘗試，了解全職媽媽是否為自己期待的未來。

如果只打算請育嬰假當個過度性的全職媽媽，表示日後還想回到工作崗位，薛媛云提醒，在好好帶小孩的同時，千萬別忽視職場的變化。她曾遇過個案在兩年育嬰假期間，完全斷了跟職場朋友的聯繫，回歸職場難以適應，後來遇到不景氣，直接被裁員，措手不及。

「有些女性毅然決然選擇當全職媽媽，可能只是在逃避工作。」薛媛云說，如果是這種情況，其實是從一個沒有成就感的地方，跳到另一個沒有成就感的地方，是變相逃避，未來可能會面臨同樣的問題。

這時，她會建議多練習看到投入育兒的好處，這段過程相當辛苦，但看到孩子成長，是另外一個成就感，要多跟自己說，孩子會成長，自己也有功勞，別輕易否定自己。