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太極拳 可改善帕金森氏症

藍青／台大醫院復健部兼任助理教授
太極拳適用於一般民眾健身，慢性病患也可多做練習。（新華社）
太極拳適用於一般民眾健身，慢性病患也可多做練習。（新華社）

研究發現，太極拳可改善帕金森氏症患者平衡及行動能力

太極拳增進肌力與心肺耐力，初學者可先練習蹲馬步、弓步等

帕金森氏症患者常有起坐姿勢轉換、登階及轉身障礙，太極拳招式有助於改善

●台灣著名歌手詹雅雯罹患帕金森氏症引起大眾注意，藝人罹患此症時有所聞，電影「回到未來」系列主角麥可福克斯，得到早發性帕金森氏症，終生為此奮鬥。1970年代很紅的美國歌手尼爾戴蒙於2018年宣布罹病，他最有名的歌曲是「唱首憂歌」。得過10座葛萊美獎的傳奇女歌手琳達朗絲黛，也罹患罕見的類帕金森氏症「進行性核上麻痺」，2011年退休。

大多在50-60歲發病

帕金森氏症是常見神經退化疾病，發病年齡大多在50至60歲，因腦內神經傳導物質多巴胺分泌不足引起，多巴胺與運動控制有關。發病初期使用藥物緩解症狀，但長期使用後藥效變差，需仔細地調整藥物，嚴重病人可考慮手術治療。

運動對帕金森氏症很重要，患者行動能力退步，缺乏運動更加重障礙。美國運動醫學會建議，帕金森氏症患者每周應運動三次，每次包括有氧運動30分鐘，如走路、游泳或騎固定式腳踏車，肌力運動及柔軟運動；傳統運動如太極拳融合有氧、肌力及柔軟運動也很適合。

規律運動增進多巴胺分泌

研究發現，規律運動可增進大腦內多巴胺分泌，改善患者運動能力。太極拳可改善帕金森氏病人的平衡及行動能力，並增進自我健康感。老年帕金森氏症患者常合併有高血壓、糖尿病、憂鬱症等，服用多種藥物，常感無力、疲倦，影響運動能力，太極拳可改善這些慢性病，減少服藥量，更有活力從事運動。

半蹲可練臀部大腿肌肉

為何太極拳對帕金森氏症患者有助益？太極拳用半蹲姿練習，半蹲姿可訓練臀大肌、大腿的股四頭肌及小腿和腳掌肌肉。股四頭肌是人體最大的肌肉，訓練後可強壯下肢肌力和增進心肺耐力，日常生活中爬樓梯及起坐姿勢轉換都有很大的幫助。小腿及腳掌的肌肉強壯後，有助於平衡，運動時不易跌倒。

太極拳有增進肌力與心肺耐力的效果，可以加入健身房的運動計畫中，如電動跑道、踏車、重量訓練、柔軟度訓練等，相輔相成。初學者先練習功操，包括蹲馬步、弓步、揉膝、體前彎、套腿、拉筋等，一個月後肌力及柔軟度改善後，再開始練習單式，循序漸進，最後才打整套拳。

較嚴重者可坐椅上練習

帕金森氏症患者常有起坐姿勢轉換、登階及轉身障礙，對於較嚴重患者，可選擇太極拳的單式練習，如起勢、左右雲手、白鶴亮翅等，避免突然轉向，無法穩定站立的人，也可坐在椅子上練習。

配合醫師治療，不迷信偏方，保持健康生活型態，多做運動，帕金森氏症患者還是可以有很好的生活品質。太極拳不受時間空間限制，不需設備與金錢，且運動傷害少，可以推薦給患者作為運動治療選擇。

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