腰痛是扭傷？發燒是感冒了？小心「感染症」上身

(取材自健康醫療網)

從事高科技業的陳小姐，平日長時間在無塵室工作，因為無塵衣不便，因此一直有憋尿的習慣，某日突然覺得右側腰痠，起初自以為是腰部扭傷，於是到國術館尋求民俗療法，但腰痛不減反增，直至晚上突然畏寒、高燒，服用成藥後仍感不適，隔天至感染科門診就診，診斷為急症腎盂腎炎。

台灣成大醫院臨床醫學研究中心研究型主治醫師、感染症專科李青記醫師表示，感染症不但種類繁多，且病患間症狀差異極大，處理每一位發燒病患時，感染科醫師都必須像偵探般一一收集其臨床線索來下診斷。

急症腎盂腎炎 多因上行性尿路感染引起

正因為這些疾病常見，李青記醫師認為，除了診斷與治療，更要教育 民眾去預防疾病下一次的發生。以陳小姐的急症腎盂腎炎為例，發病原因大都是上行性的尿路感染所引起的，也就是細菌經由尿道逆行至腎臟產生的感染；如果還有尿路結石或腫瘤 造成阻塞、糖尿病 控制不佳、水喝太少或是常憋尿，這些都是常造成急性腎盂腎炎原因。

蜂窩性組織炎 抗生素治療即可痊癒

另名，34歲曾先生是個朝九晚五的上班族，無慢性病病史，也無不良嗜好，三天前突然發燒，先至附近診所求治，吃藥後有稍微退燒，但還是斷斷續續的發燒；由於右小腿疼痛至醫院就診，診斷為蜂窩性組織炎。

李青記醫師說明，蜂窩性組織炎也是一種常見的皮膚與軟組織感染症，坊間往往以訛傳訛，認為此症需要開刀治療。一般來說，蜂窩性組織炎往往只須有效的抗生素治療即可痊癒，除非延誤治療或病患免疫力不佳而演變到嚴重的軟組織深部感染，才需要外科治療。

學術性研究 改善病患醫療品質

李青記醫師指出，醫師除了臨床醫療工作之外，也會針對臨床實際遭遇問題，進行學術性的研究，以追根究柢，如急性腎盂腎炎合併菌血症時是否需住院治療？是否可以用口服抗生素治療成功？用較短期的抗生素治療可否達到較好的預後？這些與病患切身相關的問題，其研究成果都已發表在國外學術期刊，相信藉由這些研究成果，都可以改善醫療照顧品質，嘉惠病患。



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49671/

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