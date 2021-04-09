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腰部過胖！健康亮紅燈 代謝症候群5大指標你中了幾項？

健康醫療網/編輯部整理
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

35歲的孔先生長年忙於工作應酬、飲食不正常，且愛喝含糖飲料，消夜曾一周訂兩次8塊炸雞桶，體重直逼110公斤，體脂率35％，健檢發現不僅有肥胖問題，腰圍、三酸甘油酯、飯前血糖都是紅字，符合代謝症候群，在營養師建議下，他調整生活型態改變飲食習慣，搭配營養品補充，經過2年半努力，不靠藥物，憑著毅力及健康飲食，減重37公斤，相當減掉一個小學生的體重，減脂率破65％，原本滿江紅的健檢報告書，變成了一份對家人的健康承諾，擺脫代謝症候群，逆轉油甜人生！

近年來，常聽到的三高及腰部過胖，卻是民眾經常忽略的健康警訊。統計顯示，約12％的人符合代謝症候群問題，其中男性異常率大於女性，值得注意的是，進入更年期的女性，雌激素分泌減退，心血管發病及死亡率速度直追男性，此外，50歲以下男性每4人就有1人空腹血糖及三酸甘油酯過高，顯示男性「又油又甜」健康警訊。台灣國泰健檢院長葉勳龍表示，代謝症候群與心血管疾病和第2型糖尿病相關，提醒民眾定期健檢，不能掉以輕心。

代謝症候群是慢性病的前身，與心血管疾病的併發症有密切關聯，血壓高、腰圍過粗、空腹血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低五項指標，符合三項者就是代謝症候群。代謝症候群無法靠自覺症狀發現，家族有心臟病史及高血壓、糖尿病、高血壓、肥胖及抽菸習慣者為高危險群。

5大危險因子 胰島素阻抗是隱藏殺手

代謝症候群不是病，是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，不良的生活型態占50％、遺傳因素20％，葉勳龍院長指出，體內須由胰島素調控血糖，當細胞對胰島素敏感度變差，導致大量葡萄糖與胰島素留在血液，造成血糖濃度失衡，產生胰島素阻抗，身體代謝就會出問題；空腹血糖值100-126即為糖尿病前期，若未從飲食、運動改善，恐引發糖尿病。此外，有代謝症候群的人日後罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高脂血症」、「心臟病及腦中風」的機率，分別是一般健康民眾的 6、4、3、2 倍。除了定期檢視代謝5大危險因子，民眾可透過運動心電圖、心臟超音波、頸部動脈超音波、周邊動脈硬化評估等健檢項目，進行心血管風險評估。

快走健身 每天攝取一碗半蔬菜量

國泰健康管理資深營養師王盈堤建議，掌握「健康飲食」、「維持運動」、「定期健檢」，是遠離代謝症候群三大原則。健康飲食每日要達到一碗半的蔬菜量，還要避免加工、油炸食品，運用「三低一高」，低油、低糖、低鹽、高纖的標準檢視日常飲食，也可多以植物性蛋白，如豆腐等取代肉類。運動方面則建議多做有氧運動，以增加肌力、肌耐力、增進心肺適能等運動為主，上班族可選擇快走做為運動，每次時間達30～60分鐘，同時改掉熬夜、吸菸、喝酒等習慣，可大幅改善及避免代謝症候群上身。

代謝症候群5大指標

腰圍
異常值：男性≧90cm(35吋)、女性≧80cm(31吋)

血壓
異常值：收縮壓≧130mmHg、舒張壓≧85mmHg

空腹血糖
異常值：≧100mg/dL

三酸甘油酯
異常值：≧150mg/dL

高密度脂蛋白膽固醇
異常值：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL

註：以上五項判定因子，符合三項（含）以上即可判定為代謝症候群。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49593/

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