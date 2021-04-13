無甜不歡 影響孩子口味發展

糖吃多有害身體健康，近年各國推廣下，減糖、限糖已成為全球趨勢。不久前台灣 手搖飲「清心福全」宣布將部分茶品最高甜度降為原本的七分糖。大人的飲品尚且如此，對糖分錙銖必較，那麼為何給小小孩喝的成長配方要加那麼多精製糖？曾在奶粉業任職的台灣全聯會婦幼組營養師吳芃彧指出，原因很簡單，就是為了讓孩子喜歡。

「人類與生俱來就愛甜味。」吳芃彧說，兒童發展學界有項經典研究，測試新生兒對味覺反應，發現給他們食用酸性食物，寶寶和大人一樣皺眉噘嘴；喝蜂蜜水時笑咪咪。奶粉廠利用人類嗜甜的天性，於是在配方裡加糖，調整風味，影響孩子的口味發展和飲食習慣。

本報系聯合報調查統計，21款配方中，添加乳糖的最多、有15款，蔗糖第二、有八款，其餘還有配方添加果糖、葡萄糖漿、玉米糖漿等；且超過一半的配方會添加兩種以上的精製糖，例如蔗糖加玉米糖漿固形物。

台灣乳品加工權威、台大動科系教授陳明汝指出，廠商在添加糖的選擇上，一個是考量成本，一個是考量甜度。

因為母乳含有乳糖，業者在設計配方奶的成分上會優先選擇加乳糖，不過乳糖單價高、甜度較低，大概是蔗糖的三成甜，因此就需添加蔗糖、果糖來調整風味；這其中果糖最甜，是蔗糖甜度的1.5倍到1.7倍，但是人類腸道沒有酵素可以分解它，吃多了就是負擔。

台灣靜宜大學食品營養學系教授黃延君說，回到營養學基本觀念來看，「沒有不好的食物，只有不好的飲食。」天然食物或水果裡也有各種糖或果糖，適量攝取有助平穩情緒、安定神經，攝取過多則會影響健康，因此重點在攝取量。

她說，孩子若過度依賴含糖配方奶、不吃正餐，代表養成不好的飲食習慣，父母或照顧者必須注意。

黃延君認為，把食物分成好壞無助於養成良好飲食習慣，但相對的，食品製造廠商有責任揭露成長配方的添加糖含量，並回頭思考添加糖必要性，成長中的幼兒認識各種食物的味道，對身體各項功能和養成良好的飲食習慣都非常重要，因此是否能設計出更健康、符合現代需求的產品，是讓產業往前邁進與永續的關鍵。