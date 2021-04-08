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長途騎車雙手麻痛 原來是手腕尺神經損傷

王駿杰
醫師提醒，長程騎乘單車途中應適度休息，並時常改變手部姿勢避免同一部位受力過多。(本報資料照片)
醫師提醒，長程騎乘單車途中應適度休息，並時常改變手部姿勢避免同一部位受力過多。(本報資料照片)

台灣一名35歲陳姓男子騎單車環島旅遊後兩手麻痛、精細動作無力。雖至診所做頸部牽引治療仍未見改善，經台大分院新竹醫院神經電學檢查，診斷為單車手麻痹，即所謂手腕尺神經損傷。

復健部醫師林樞寰表示，臨床上會造成陳男病症的原因很多，除藉由病史及理學檢查外，還須安排電學檢查瞭解是什麼神經受傷，在什麼部位受傷，嚴重程度為何，甚至要安排超音波或核磁共振來查明原因，才能提供正確治療。

手腕前面有正中神經及尺神經，控制手部精細動作與感覺，易因長時間使用或壓迫造成傷害；尺神經損傷最常見的原因與職業工作有關，其次是局部有異常結構組織壓迫。另外，長距離騎自行車選手也是高風險族群，研究調查顯示，多天數長距離騎乘自行車活動有二至三成選手會出現手部相關症狀，主因是長時間用力握住手把所致。

林樞寰強調，若有計畫從事長距離的單車活動，民眾可藉由調整單車手把，使手腕維持在自然中間位置以緩解手腕潛過度伸展而造成神經壓迫，或穿戴合適手套降低手部壓力，並時常改變手部姿勢避免同一部位受力，藉此分散壓力，騎乘途中也應適度休息。

台灣

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