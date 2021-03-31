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3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

當有東西壞掉時，經常使用三秒膠接起來，真是修理物品的好幫手，但有時候一不小心，自己的手被三秒膠黏住了，怎麼拔也拔不下來，該怎麼辦呢？根據克里夫蘭醫學中心，皮膚科醫師John Anthony博士教你如何安全地從皮膚上移除三秒膠。

手指被強力膠黏 先嘗試三步驟

如果皮膚被黏住時，請不要驚慌，你可以通過三個步驟擺脫三秒膠：

1.泡肥皂水：用肥皂與溫水清洗黏住的部位，Anthony博士說，如果在膠水尚未硬化前，用肥皂搓揉效果佳，有助於軟化膠水並破壞黏合力。但若肥皂清洗後，膠水仍不能脫落，請見下一步。

2.油脂分開：三秒膠主要有氰基丙烯酸酯的成分，因此具有強力的黏性不容易分開，Anthony博士說「嘗試用礦物油、凡士林、植物油、洗手液等」，將油擦拭到黏住的皮膚部位，並嘗試輕輕拉開，看能否有改善，千萬不要用力拉開。若塗抹油脂後未能見效，請見下一步。

3.使用去光水：可以使用含有丙酮的指甲油去除劑，去光水是主要成分是丙酮，Anthony博士說，「丙酮能有效去除皮膚上的三秒膠，但問題是會讓皮膚乾燥、發炎與龜裂。」他提醒，盡量避免使用，也不要與其它化學藥品一起使用。若是使用去光水過後，記得要用肥皂清洗，並塗抹沒有含香料的保濕乳保護皮膚。

去除黏性強的膠水 保持耐心是關鍵

若是殘餘在皮膚上的膠水未能完全脫落乾淨，請耐心等候幾天，隨著皮膚自然脫落。Anthony博士說，千萬不要用鋒利刀子、刮刀、磨砂膏等試圖撕扯，很容易去除過程受傷紅腫。如果不幸黏到眼睛、鼻子、嘴巴附近，請尋求醫師幫助，三秒膠黏性強，應放置在兒童接觸不到的位置，以策安全。

參考資料：

How to Get Super Glue off Your Skin

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49494/

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健康醫療網

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