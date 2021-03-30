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腿太細的長輩看這裡 雙手量小腿圍 提早揪出肌少症

黃惠群
測量腿圍是判斷「肌少症」的指標之一，用雙手即可簡易辨別。（記者黃惠群／攝影）
測量腿圍是判斷「肌少症」的指標之一，用雙手即可簡易辨別。（記者黃惠群／攝影）

小腿太細的長輩，小心「肌少症」上身！專家建議，以雙手的中指及大拇指量測小腿圍，如果可以完全圍住，即可能罹患肌少症，身體肌肉量不足，易骨質疏鬆，進而容易跌倒、骨折等，影響日常生活。

小腿肌肉是長者肌肉消耗最明顯的部位之一，可以判斷身體肌肉量是否不足，也是判斷罹患「肌少症」的重要指標之一。台灣衛福部國健署代理署長賈淑麗指出，長輩咀嚼、夾菜、行走都需要肌肉，肌肉量足夠才能支撐骨骼並站立，若長輩雙腿太細，肌肉量不足，最怕跌倒、骨折，容易併發其他病症。

想知道是否有肌少症，花蓮縣衛生局社區營養推廣中心營養師李欣婷指出，可以用雙手簡易測試小腿圍，先坐下，再以自身雙手的中指及大拇指圍成一圈，套在小腿肚上，若可完全扣住，便是「肌少症」的高風險族群。

雙和醫院副院長劉燦宏提醒，每個人的手指與小腿的比例不同，切勿用他人的雙手測量，若要用皮尺測量，也須以中指及大拇指圍成一圈的長度為基準。

若想增加肌肉量，可以從運動方面著手改善，劉燦宏強調，阻力型運動可以訓練肌肉，長者應常常做，建議每天可以深蹲30下，可先從10下做起，可分段累積做，不需一口氣做30下；不覺得費力後，可以增加每日訓練量，每次調升幅度以10下為單位，如一日深蹲40下，再慢慢調整為一日50下，以此類推。

深蹲 重心在後腳跟

基本的深蹲，是採取自然站立，雙腳與肩同寬，腳尖要朝向前方，蹲下去時，要保持背部的挺直，也就是上半身往前傾、將臀部往後坐，深蹲時膝蓋不要超過腳尖，不過，因為每個人的體能不同，身體的軟硬度也不一樣，適時調整角度、循序漸進的往下蹲，記得雙腳跟一定要踩穩，不能離開地面。

蹲到大腿與地面平行，讓膝關節內夾角成為90度，雙手同時往前伸直平舉，讓重心放在後腳跟而不是前腳。此時，大腿與地面是平行的，且上半身的背部仍然保持打直。

深蹲時要適時調整角度、循序漸進往下蹲，雙腳跟一定要踩穩，不能離開地面。(本報資料...
深蹲時要適時調整角度、循序漸進往下蹲，雙腳跟一定要踩穩，不能離開地面。(本報資料照片)

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