避開乾眼症「上班族警戒區」重回清澈雙眸

隨著近年養生風潮興起，不少民眾開始注重身體警訊，但多數人卻忽略了最脆弱的視力問題，遇到視線模糊不清的狀況時，往往歸咎於疲累因素，反而導致眼睛乾澀、角膜破皮而不自知。尤其是上班族，因為生活型態導致長時間使用3C產品，更容易踩入乾眼疾病警戒區。

青壯年乾眼症比例增 上班族群長期用眼、依賴空調，埋下乾眼因子

依照台灣 眼科醫學會的研究，81%確診眼科疾病的患者中，乾眼症狀佔最大比例，值得關注的是，過去好發於老年族群的乾眼疾病，近年來青壯年患者比例年年攀升，原因與過度使用3C產品以及長時間待在乾燥空調空間中的生活型態密不可分。

眼科診所院長王馨儀表示，乾眼疾病大致區分為病理性與非病理性，病理性乾眼疾病因組織構造老化導致，而青壯年患者往往是屬於非病理性成因，來自於過度使用或外在環境影響，例如3C產品成癮、長時間配戴隱形眼鏡，都可能破壞淚膜，造成乾澀、視線模糊等乾眼疾病。

特別是長期坐在辦公桌前的上班族，更是身處乾眼疾病警戒區！也藉機公開上班族群的乾眼疾病警戒區，呼籲消費者快檢視自己的生活環境與習慣，避免踩到地雷！

（一）用眼過度：上班使用電腦、下班平板追劇，常態性用眼超過30分鐘，導致眼睛疲勞！

（二）依賴空調：長時間待在空調環境中，空氣更為乾燥，不只皮膚容易龜裂，更讓眼睛缺水。

若符合其中一項，且眼睛出現視線不清、乾澀痠痛的情形，快尋求專業醫療人員協助，拒絕加入糊矇族！

上班族護眼法則不可少 拒絕與糊矇族為伍 視線清晰，照亮職場前途

若真的已成為糊矇族別擔心，踏入警戒區也別害怕，尋求專業協助、加強日常保健，就能有效紓緩，脫離糊矇狀態。王院長表示，「對症下藥」是關鍵因素。眼睛表面的淚膜分為油層、水層、黏液層，只要缺乏其一，就會導致乾眼症狀，因此透過醫師診斷，找出症狀根源才是有效根治的不二法門。王醫師也提到，許多上班族習慣購買開架式眼藥水來減緩不適，但因眼藥水成分各有不同，且大多是治標不治本，無法確實緩解乾眼導致的視線模糊問題。若不針對病因選擇適當人工淚液，即使一時緩解症狀，也可能因為錯失時機，引發過敏 、角膜損傷等乾眼症以外的眼科傷害。

至於日常保養層面，王院長建議消費者可養成固定頻率使用人工淚液的習慣，人工淚液不僅可維持眼睛濕潤，減少淚水蒸發；若選擇加強鎖水因子的產品，有助於延長舒適時間、進而促進淚膜黏液層修復。此外，有意識地增加眨眼次數，讓淚水均勻分布，或是適當補充各種維生素與OMEGA3，都是上班族的護眼好撇步。

現代人生活繁忙，如何在緊湊的步調中培養護眼好習慣，成為文明時代的新挑戰之一，日常壓力百百種，工作戰戰兢兢之餘，也別忘記保護靈魂之窗，千萬不要事忙忙也視茫茫！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49338/

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