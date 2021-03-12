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皮膚癢睡不好 多補充油及維生素A、C

陳詩婷
皮膚癢適量補充油脂、吃富含維生素A及C的食物，調整擦乳液的習慣，可改善乾癢問題。（Getty Images）
皮膚癢適量補充油脂、吃富含維生素A及C的食物，調整擦乳液的習慣，可改善乾癢問題。（Getty Images）

68歲的林太太因皮膚問題前來就診，她的腿部皮膚脫屑，一片片如鱗片狀龜裂，常搔癢的地方紅腫結痂，擦了很多乳液，皮膚還是很乾，晚上癢到睡不著，得看身心科拿安眠藥服用才能入睡，苦不堪言。

因擔心血管疾病找上門，林太太施行無油飲食長達6年，皮膚油脂不足而罹患冬季癢。經補充適量油脂、吃富含維生素A及C的食物、調整擦乳液的習慣，短短三天，她晚上不再癢到睡不著，乾癢問題改善不再復發。

許多長者皮膚乾癢，除了老化引起的皮脂腺萎縮，也跟氣溫低或季節變化有關，秋冬皮膚乾癢患者占多數，而春天溫濕度變化大，皮膚乾癢問題的人也不少。

皮膚乾癢該如何自癒？謹記三項內服外用生活原則，多數患者一周內可改善。

1、補足身體需要的油脂

冬季癢的病患通常油脂攝取量嚴重不足。油脂是保護皮膚很關鍵的營養素，油脂攝取不夠，皮脂腺就無法分泌足夠的油，來防止水分從皮膚蒸散，因此不管擦多少乳液一樣會覺得乾。建議補充月桂酸含量高的椰子油，及ω-3脂肪酸含量高的亞麻子油，每餐飯前補充5至10cc。

2、補充維生素A及維生素C

維生素A及C是皮膚修復的重要營養素，維生素A與皮膚及黏膜發育有關；維生素C則有助膠原蛋白製造，同時降低身體的發炎。吃紅蘿蔔是最簡單攝取維生素A的方法，但維生素A是脂溶性，必須油炒過，才好吸收，建議可用發煙點高的酪梨油或椰子油，將紅蘿蔔炒軟，每天吃半碗的量就足夠。每天吃兩份水果就能攝取維生素C，滿足人體一天的需要量。

3、擦乳液前先擦油

生活習慣的調整最重要，首先是避免使用熱水洗澡，不要用含皂的清潔品清洗皮膚，建議溫水淋洗就好。

洗完澡，全身先擦一層薄薄的油，椰子油、橄欖油、酪梨油都可以，接著再上一層乳霜，如此的保養方法，可讓皮膚的飽水度更好，一天可擦數次，重點是擦油前皮膚要先沾濕，效果更佳。（作者為台灣康寧醫院營養師）

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