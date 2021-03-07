吞嚥退化 吃少顆粒、高濃稠食物防嗆咳

準備適合食材，避免長輩發生嗆咳危機。(本報資料照片)

台灣 前總統李登輝因喝牛奶嗆到，導致吸入性肺炎及心臟衰竭辭世。該事件提醒人們別忽視吞嚥這件日常小事，應準備適合食材，避免長輩發生嗆咳危機。

可苡營養諮詢中心營養師張文馨說，65歲以上長輩的吞嚥功能障礙發生率高，約每十位高齡者就有一人有輕度吞嚥功能障礙問題。而吞嚥功能障礙造成的嗆咳現象也很普遍，約二成的長輩會因為進食，每周發生二到三次的嗆咳事件。

輕忽嗆咳 嚴重引發肺炎

「千萬別忽視長輩嗆到這件事。」張文馨說，長輩嚴重可能會發生吸入性肺炎，發燒住院。若長期因吞嚥困難吃不下東西，則可能會營養不良，使得身心健康退化得更嚴重。

由此可知，長輩進食除了要避免發生嗆咳，也應均衡攝取食物的營養。

營養均衡 避免纖維過粗

台灣衛福部近年針對長輩的進食問題，制定「台灣飲食質地製備指引」，參考長者的咀嚼情況，將六大類食物依質地分成七級。例如吞嚥能力最差的長輩，該指引的飲食建議為「均質化糊狀食」，譬如長輩可吃紅蘿蔔糊或火龍果糊。

「其實大原則就是吞嚥愈差，食物顆粒就要愈少，濃稠度則要調得愈高。」張文馨舉例，有的長輩連喝白開水都會嗆到，那麼開水中就應加入一些增稠劑，避免太稀，好讓水喝進喉嚨時可延緩速度，降低嗆咳發生。

在食材的準備上，張文馨建議青菜可選絲瓜、大黃瓜等瓜果類食材，避免纖維過粗。想替食物增稠，則可用藥局 販售的商業配方，或可用太白粉、玉米粉等天然食材。

熱量營養 糊餐不能馬虎

重要的是，糊餐也要提升整體的熱量和營養密度。張文馨說，全穀雜糧類、豆蛋魚肉類都是很好的熱量、蛋白質等營養來源，例如古早味麵茶或有勾芡的濃湯可增加熱量，豆腐、雞蛋 、魚肉或雞胸肉則可提供優質蛋白質。

只是，長期吃攪打的糊餐不只容易吃膩，外觀看起來也不好吃，難勾起長輩的食欲。

張文馨表示，日本為此發展介護食品，將每一項食材分別加熱、烹調、增稠，再製作裝模，把食物弄得像一般料理，有助增加長輩的食欲，攝取更多營養。若長輩持續拒食，就可能是情緒問題，建議家屬或照顧者先安撫長輩的情緒。

若長輩只是牙齒不好、難以咀嚼，但吞嚥功能尚可，則可提供蔬果汁、豆漿、鮮奶等，比較容易吸收。

張文馨提醒，有關長輩的咀嚼與吞嚥問題，都應該先諮詢醫師、牙醫師、營養師、語言治療師等的建議，再遵照專家囑咐備餐，才是最正確的做法。