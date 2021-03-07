3招甩油 居家輕鬆hold住身材

劉雨柔已是專業健身教練。（記者邱德祥／攝影）

劉雨柔從模特兒轉型成全方位藝人，走上健身 之路後現在已是專業教練。她擺脫病態的紙片人審美觀，現在只注重體態健美，不再被體重計上的數字困擾。她也鼓勵大家運動甩油，親自示範簡單的3招，在家就能hold住身材不走樣。

第1招：棒式旋轉

從基本的棒式做延伸變化，訓練核心肌群與上肢肌力。先以平板撐固定身體，接著單手往反側旋轉，再往同側打開伸展。左右手各做10至12下，反覆做3至4組。

棒式旋轉。（記者邱德祥／攝影）

第2招：橋式撐體

做完上半身後，下半身也不能忽略，簡單的橋式就能有效改善臀腿曲線。平躺在瑜伽墊上，雙腿屈膝，雙手平放在身體兩側，屁股上抬夾緊。注意肋骨不要過度出力，由屁股與大腿發力，將臀部抬至極限，緩慢放下後再次抬起。一組可做8至12下，反覆做3至4組。

橋式撐體。（記者邱德祥／攝影）

第3招：踮腳後推

站立後其中一隻腳往後做點地動作，屁股往後頂，上半身保持挺胸，雙手可交握在胸前。臀部後推時直立的大腿後側會非常有感，感覺到達極限後再緩慢地夾緊屁股起身，反覆做10至12下，持續3至4組。如果想挑戰進階版本，可以在腿上加彈力帶，讓同樣的動作更吃力，也更有翹臀效果。

踮腳後推。（記者邱德祥／攝影）

面對過年總是大魚大肉，劉雨柔完全不怕，因為已經養成正確的飲食觀念，對高熱量食物並沒有太大渴望。剛買新家的她春節期間都宅在家中，整理新居之外也給自己一段時間好好休息。她婆家沒有特別遵守傳統習俗的習慣，簡單的團圓飯、拜拜求好運就是年節重點。或是和親友打牌當作餘興節目，輕鬆地過一個沒有壓力的年。

除了過年放假，劉雨柔在春節前後照樣開班授課，運動之路絕不停擺。她的體能班、拳擊班學生陸續展現運動成效，劉雨柔也希望愛美的女性別再一味追求「瘦」，而是要學會欣賞健康體態。