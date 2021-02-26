包餡湯圓1天別逾4顆 低糖湯圓DIY健康吃

(取材自健康醫療網)

2月26日是元宵節，也表示農曆新年來到尾聲，按照民間習俗，要在這天吃「元宵」，象徵全家人團團圓圓。台灣花蓮慈濟醫院營養科分享客家湯圓「低糖牛汶水」，運用零熱量的代糖來減少黑糖比例，再搭配堅果類，讓元宵佳節也能吃得輕鬆無負擔。

低糖湯圓DIY 減少60%黑糖

將糯米粉與冷水拌勻，取1/3糯米糰捏成小片放入滾水中煮成透明後，再與剩餘的糯米糰拌揉成團，搓成圓扁狀後，在中心以手指按壓一個凹洞，再放入滾水中煮熟後撈起，就是牛汶水；低糖黑糖薑汁，則是以薑片、黑糖、代糖熬煮即可。將牛汶水淋上低糖黑糖薑汁，再撒上碎花生及芝麻粉就完成「低糖牛汶水」。

花蓮慈院營養師黃映華指出，以一點五克的「零熱量」代糖替換原食譜 的十五克黑糖，可減少60%的黑糖，不只減少精緻糖的熱量攝取又能兼顧整體的黑糖香氣。且代糖在體內代謝不會產生熱量，也不會使血糖上升。

營養師黃映華說，牛汶水是客家傳統麻糬點心，取名牛汶水是因為麻糬在黑糖薑汁中，就像牛泡在水裡，只露出頭與背的模樣。而這次元宵節推出減糖版牛汶水，雖然減少精緻糖的使用量，但一碗兩顆牛汶水所含的澱粉量等於半碗飯，提醒民眾不要過量攝取外，也能與正餐澱粉量做替換。

搭配碎花生及芝麻粉 滿足堅果種子類攝取

另外，牛汶水上的碎花生及芝麻粉，符合衛生福利部國民健康署公布的每日飲食指南「我的餐盤」建議，每天補充一湯匙的堅果種子類，營養師黃映華說，民眾也可依個人喜好選擇不同種類的堅果種子類，包含花生、芝麻、核桃、杏仁等，來補充每日所需的不飽和脂肪酸、維生素B群、維生素E和礦物質(鈣、鎂、鋅)。

市售湯圓熱量高 一天不要吃超過4顆

透過簡單的DIY，可以增進家人親友間的感情，自己準備的食材吃起來更是安心無虞。最後黃映華營養師也提醒，一般市售的花生、芝麻餡料元宵，因添加糖分、乳化油脂等添加物，攝取四顆元宵的熱量就等同一碗飯，提醒患有糖尿病 、高血脂的病友要特別注意不要過量，一般民眾則是建議一天四顆市售湯圓為上限，並搭配正餐份量減半或增加運動量，以及多補充蔬菜增加膳食纖維攝取，才能避免肥胖 或營養不均等問題，輕鬆無負擔的度過佳節。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49202/

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