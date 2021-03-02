血尿無痛感 罹癌風險高

透過膀胱鏡，可見膀胱腫瘤破裂出血，所以產生肉眼可見的血尿。膀胱左側壁有陰影(圖)，進一步進行刮除手術時，發現其他大量增生乳突狀腫瘤。（圖：楊景偉醫師提供）

67歲金先生（化名）是熱愛工作的媒體人，平時喜歡找朋友遊山玩水，參加飯局把酒言歡，偶爾叼根菸，緩解高壓工作。

金先生退休 後仍到處參與公益活動，在一次活動結束後，回家呼呼大睡，隔日起床解尿發現尿液顏色變紅，接連幾次尿中都帶有血，因沒有不適，就不以為意，後來一連幾天都是這樣，他才開始擔心到泌尿科檢查。

檢查發現膀胱惡性腫瘤

金先生排尿時並不感覺疼痛，也無灼熱現象，也沒有服用抗凝血劑或攝護腺肥大用藥，尿液檢查顯示，尿中有明顯多量紅血球，卻沒有白血球過多發炎現象；靜脈尿路攝影檢查卻發現，膀胱裡有個不正常陰影，進一步內視鏡檢查顯示，有一個直徑約三公分的膀胱腫塊。

經膀胱腫瘤刮除手術治療，病理報告顯示為惡性腫瘤，還好腫瘤尚在初期，沒有轉移到身體其他淋巴結或器官，金先生恢復正常，解尿也不再有血尿情形。

血尿就是尿中有血的意思，排除女性經期引起的出血和因吃含紅色色素蔬菜水果產生紅色尿液後，如果實質性驗到尿中有血，須考慮泌尿道出血的情形。

血尿分疼痛性和無痛性二種，疼痛性血尿通常代表泌尿系統有發炎或阻塞情形，可能是尿道炎、膀胱炎、腎臟發炎或尿路結石阻塞等狀況。

無痛性血尿首要考慮是否有使用抗凝血劑，尤其心血管疾病患者大部分有服用類似阿斯匹靈類藥物，有時劇烈運動後也會產生血尿情況。無痛性的出血還可能隱藏大問題，臨床上特別要注意，例如攝護腺肥大出血或自體免疫疾病攻擊腎臟造成腎絲球腎炎血尿，其他則要考量是否有泌尿道罹癌可能性，常見有泌尿上皮癌、攝護腺癌及腎臟癌，大多數不會有疼痛情形，有些只會偶爾發生一次就停止，因此多不以為意延遲就醫。

無痛性肉眼可見血尿，約有3%至6%會被診斷為癌症，年紀愈大比率愈高。如果合併反覆性血尿、男性、癌症家族史，長期抽菸環境、暴露於化學染劑、有慢性泌尿道感染或腎病變者，要更加留意泌尿上皮癌可能性。血尿是身體警訊，別以為不痛就代表不嚴重，有血尿情形一定要就醫，接受進一步檢查。