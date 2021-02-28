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健康火鍋 天然新鮮少油脂

黃惠群
台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，自己煮火鍋更能自由搭配食材種類、份量，只要食材以「天然、新鮮、少油脂」的為主，「吃火鍋也可以很健康」。（記者黃惠群／攝影）
台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，自己煮火鍋更能自由搭配食材種類、份量，只要食材以「天然、新鮮、少油脂」的為主，「吃火鍋也可以很健康」。（記者黃惠群／攝影）

台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，只要選對天然、新鮮、少油脂的火鍋料，製作清爽的湯底及沾醬，自由搭配食材與份量，吃火鍋也可以吃得美味、吃出健康。

吃火鍋就是吃水煮料理，程涵宇表示，可以吃到很多蔬菜，不會吃進過量的油脂，但要避免吃麻辣鍋等油膩的湯底，也不要吃太肥的肉類如五花肉，更不要太晚吃鍋，吃七分飽即可，才不會愈吃愈胖。

自製湯底避上火

「湯底是火鍋的靈魂」，程涵宇建議，葷食者可自製雞高湯，取一內鍋放入半隻雞的雞骨、加入2公升過濾水後，放進電鍋熬煮40分鐘，再將湯倒出使用，這樣的雞高湯口味天然，又能攝取到少量的油脂。素食者則食用清淡的湯底，可以菇類、番茄等熬煮適合的湯底。

中醫師彭溫雅表示，火鍋湯頭若有中藥材、辛香料等，較為上火，若是燥熱體質的人，並不適合吃羊肉鍋、麻辣鍋等熱性湯底，但可搭配吃涼性食材，較不易上火。若是脾胃虛寒的人，容易消化不良，吃火鍋就要少吃海鮮和高蛋白類食材；體內濕氣較重的族群，要避免吃菇類，建議吃薏仁、木耳、山藥等食物，幫助排濕。

醬料部分，程涵宇建議，可以醬油、蔥、辣椒、醋、少許糖、香菜等調製，製成去油解膩、促進代謝的低熱量沾醬，如此可避免吃進過多的鈉；至於主食，則可由玉米、山藥、芋頭、地瓜等取代麵食或白飯，能夠增加飽足感。

多吃蔬菜少喝湯

程涵宇提醒，痛風族群應多吃蔬菜少喝湯，蛋白質攝取以白肉如雞肉、魚為主；心血管疾病患者要少吃蟹膏，以免膽固醇過高。

台灣衛福部國民健康署社區健康組組長羅素英建議，吃火鍋要少吃熱量高的加工類食物，如百頁豆腐、米血糕等，多攝取高纖食物，並喝足夠的白開水，飯後搭配適當體能活動，以防止飽嘗美食後發福。

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