我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

治療足底筋膜炎 不能光靠休息

陳建成╱振興醫院運動復健科主任
足底筋膜炎是成年人腳跟疼痛常見原因之一，典型症狀是早晨下床第一步最痛。(本報資料照片)
足底筋膜炎是成年人腳跟疼痛常見原因之一，典型症狀是早晨下床第一步最痛。(本報資料照片)

50多歲黃先生長期慢跑，最近腳跟痛，休息好久沒跑步也不見好轉，經檢查確診罹患了「足底筋膜炎」。經過藥物、儀器、徒手及運動等綜合治療，黃先生的腳痛問題才逐漸改善。

足底筋膜炎是成年人腳跟疼痛常見原因之一，典型症狀是早晨下床第一步最痛，之後會緩解，主要症狀就是腳後跟前方的腳底深處出現劇烈疼痛，有時坐太久起身後也會痛。

足底筋膜是在腳底深層一條類似肌腱的組織，經常因不當或是過度運動引起慢性損傷，病理上除了發炎之外，還跟骨內側結節的足底筋膜起源的膠原蛋白變性有關，使得一般急性炎症治療方法效果不佳。「休息或許能避免惡化，但不見得能解除累積性傷害造成的發炎。」

5大好發族群：

1.高衝擊性的運動員，如跑步、爬山、球類等運動。

2.先天體型異常者，如扁平足、高弓足或X型、O型腿。

3. 長時間站立工作者。

4.鞋子不合腳或缺乏避震緩衝效果設計。

5. 身體自然老化，包括肥胖

透過理學檢查，由壓下腳後跟的特定區域，或向上彎曲腳掌（拉伸筋膜）是否引起疼痛進行確診。必要時安排X光檢查、軟組織超音波掃描或磁振造影（MRI），來確認傷病嚴重程度及其他可能原因，例如應力性骨折等問題。

足底筋膜炎的治療，一般採口服、注射消炎止痛藥或局部注射類固醇等藥物治療，並搭配熱療、電療、伸展等物理治療。臨床上也常採行局部注射葡萄糖水、PRP等增生療法，或震波療法等。如果保守治療均無反應，可考慮手術治療，釋放足底筋膜。

大多數足底筋膜炎的患者，可以透過居家生活方式調整獲得改善，通常在幾周內即有效果。

肥胖

上一則

車禍歷劫歸來 常做惡夢好焦慮 「急性壓力症」快就醫

下一則

多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」

延伸閱讀

冬季好發腸胃炎 避免辣、燙、酒與生食

冬季好發腸胃炎 避免辣、燙、酒與生食
天冷跑步要暖身 預防足底筋膜炎

天冷跑步要暖身 預防足底筋膜炎
冬天用電暖爐禦寒 小心低溫燙傷

冬天用電暖爐禦寒 小心低溫燙傷
對抗疫情保護喉嚨金喉爽效果好

對抗疫情保護喉嚨金喉爽效果好

熱門新聞

許多人關心注射新冠疫苗可能產生的副作用，本文一一解答常見問題。(美聯社)

注射新冠疫苗擔心副作用？常見問題解答

2021-02-23 11:09

高血壓 最常被誤解的病

2021-02-14 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離痛風 醫師提三法則

2021-02-19 01:00
一名30歲年輕女性一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage

一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

2021-02-23 11:14
圖片來源 ／健康醫療網

耳朵爆癢竟是發霉惹的禍！醫揪「兇手」嚴重恐影響聽力

2021-02-22 01:00
火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage

嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招健康爽吃法

2021-02-21 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件