治療足底筋膜炎 不能光靠休息

足底筋膜炎是成年人腳跟疼痛常見原因之一，典型症狀是早晨下床第一步最痛。(本報資料照片)

50多歲黃先生長期慢跑，最近腳跟痛，休息好久沒跑步也不見好轉，經檢查確診罹患了「足底筋膜炎」。經過藥物、儀器、徒手及運動等綜合治療，黃先生的腳痛問題才逐漸改善。

足底筋膜炎是成年人腳跟疼痛常見原因之一，典型症狀是早晨下床第一步最痛，之後會緩解，主要症狀就是腳後跟前方的腳底深處出現劇烈疼痛，有時坐太久起身後也會痛。

足底筋膜是在腳底深層一條類似肌腱的組織，經常因不當或是過度運動引起慢性損傷，病理上除了發炎之外，還跟骨內側結節的足底筋膜起源的膠原蛋白變性有關，使得一般急性炎症治療方法效果不佳。「休息或許能避免惡化，但不見得能解除累積性傷害造成的發炎。」

5大好發族群：

1.高衝擊性的運動員，如跑步、爬山、球類等運動。

2.先天體型異常者，如扁平足、高弓足或X型、O型腿。

3. 長時間站立工作者。

4.鞋子不合腳或缺乏避震緩衝效果設計。

5. 身體自然老化，包括肥胖 。

透過理學檢查，由壓下腳後跟的特定區域，或向上彎曲腳掌（拉伸筋膜）是否引起疼痛進行確診。必要時安排X光檢查、軟組織超音波掃描或磁振造影（MRI），來確認傷病嚴重程度及其他可能原因，例如應力性骨折等問題。

足底筋膜炎的治療，一般採口服、注射消炎止痛藥或局部注射類固醇等藥物治療，並搭配熱療、電療、伸展等物理治療。臨床上也常採行局部注射葡萄糖水、PRP等增生療法，或震波療法等。如果保守治療均無反應，可考慮手術治療，釋放足底筋膜。

大多數足底筋膜炎的患者，可以透過居家生活方式調整獲得改善，通常在幾周內即有效果。