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頭暈無力是中風前兆？小心頸動脈阻塞

健康醫療網／記者林怡亭報導
心臟內科醫師王彥翔說，頸動脈60％以上阻塞併出現症狀，或是沒症狀80％以上阻塞，最好要以心導管處理。（圖：健康醫療網提供）
心臟內科醫師王彥翔說，頸動脈60％以上阻塞併出現症狀，或是沒症狀80％以上阻塞，最好要以心導管處理。（圖：健康醫療網提供）

84歲的台灣柯姓老翁日前在家時突然兩次頭暈無力，家屬擔心中風送到衛福部彰化醫院就醫，診斷並非中風，但左頸動脈已阻塞99％，隨時可能腦中風，裝了支架解危。心臟內科醫師王彥翔表示，頸動脈阻塞較易被忽略，所幸家屬警覺送醫，避免腦中風，甚至喪命。

神經內科醫師林嶸洲指出，患者到急診時意識清楚，但先後兩次短暫的頭暈無力，經腦部電腦斷層並未發現腦出血，核磁共振也沒發現腦梗塞，僅是短暫性腦缺血，為謹慎起見，進一步做頸動脈超音波檢查，發現左頸動脈阻塞約70％，轉由心臟科接手處理。

頸動脈阻塞 有些情況盡快心導管處理

心臟內科醫師王彥翔說，一般而言，頸動脈超音波估計頸動脈60％以上阻塞併出現症狀，或是沒症狀80％以上阻塞，最好要以心導管處理，如果不處理，後續中風的機率大。據統計，高達8成的中風為缺血性腦梗塞，其中約有2成肇因於頸動脈阻塞。

王彥翔表示，頸動脈超音波估計的阻塞程度和實際情況會有誤差，要真正確認阻塞程度的只有心導管，就這起個案而言，心導管進入柯姓患者的頸動脈後發現左頸動脈僅剩一個小縫，高達99％都已阻塞，一旦完全阻塞，血流進不到腦部，可就危險了，於是清除頸動脈斑塊，裝了一支支架撐開血管。患者出院時，還說他可以下田工作了。

林嶸洲說，患者有高血壓病史，兩次頭暈無力，但意識清楚，也沒有其他眼歪嘴斜等中風症狀，也確實不是腦血管阻塞或出血性的中風，但從心導管結果其左頸動脈已阻塞99％來看，頭暈無力其實是中風前兆，因為其左頸動脈隨時可能完全塞住，恐會造成大片的腦梗塞，中風失能，死亡率在5成以上。

抽菸、三高等族群 小心頸動脈阻塞

王彥翔指出，頸動脈是供應腦部血流的重要通道，阻塞的原因主要是粥狀硬化斑塊沉積，導致血管內膜增厚，進而阻塞血管，或形成血栓剝落阻塞頸動脈血管或腦血管，造成腦部阻塞性中風。

王彥翔說，導致頸動脈斑塊的原因包括年紀大、吸菸、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、缺乏運動及家族史等，高風險患者需要積極控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子，維持良好生活習慣，不抽菸、不酗酒、多運動，讓血管動脈粥狀硬化斑塊不再繼續增厚。

王彥翔強調，這起個案幸好是患者家屬有警覺送醫，醫院跨科及時處理，不然，若以為老人日常頭暈也是常見的事，稍微輕忽可能就後果嚴重，甚至挽救不回性命。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49059/

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