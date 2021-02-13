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天冷運動要暖身 預防足底筋膜炎

余采瀅
晚間睡眠時穿戴固定夾板，讓筋膜維持較長距離下修補。（圖：台中慈濟醫院提供）
晚間睡眠時穿戴固定夾板，讓筋膜維持較長距離下修補。（圖：台中慈濟醫院提供）

54歲熱愛運動的王姓男子，一次寒冷天跑步後，雙側足底開始疼痛，吃止痛藥後仍疼痛而就醫。台中慈濟醫院復健科醫師李信賢診斷發現，病人雙腳後足跟有壓痛點，經超音波檢查，確認罹患足底筋膜炎，呼籲天冷運動要注意足部暖身運動。

李信賢從王男主述症狀發現，在寒冷天氣跑步，暖身不夠加上長時間跑步，導致足底筋膜炎爆發。

李信賢強調，足底筋膜是活的，原則上每次受傷，足底筋膜都會自行修復，但反覆受傷次數超出足底筋膜修復速度時，足底筋膜就會長期發炎，甚至造成退化與纖維化。常見情況是夜間睡眠雙足放鬆自然下垂，足底筋膜處於比較短的距離修補，下床後第一步，筋膜被拉開引起劇烈疼痛。

李信賢建議多管齊下治療足底筋膜炎才會見效，包括穿戴夜間夾板，固定足踝成90度讓筋膜維持在較長的距離下修補，早上起床足底筋膜走路伸展時，才不會破壞前一晚修補成果，日復一日修補才有機會讓足底筋膜自行修復完全。

李信賢也建議，可以練習足底筋膜與阿基里斯腱伸展運動，利用腳底滾球或滾寶特瓶；腳抓毛巾，訓練足底小肌肉；拉筋板伸展足底筋膜、小腿肌肉及阿基里斯腱的方式保健，或搭配超音波、雷射等治療儀器。

另外，也可使用肌肉骨骼體外震波治療，利用高能量聲波刺激足底筋膜，可以促進微血管增生，增進修補。醫療上也可局部注射富含血小板的血漿、葡萄糖水或類固醇等藥劑，如富含血小板的血漿或葡萄糖水，可刺激筋膜增生。

腳底滾球按摩，放鬆足底筋膜。（圖：台中慈濟醫院提供）
腳底滾球按摩，放鬆足底筋膜。（圖：台中慈濟醫院提供）

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