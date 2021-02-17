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氣泡水當水喝 當心胃食道逆流

健康醫療網
氣泡水的刺激口感，來自食品用二氧化碳。（本報資料照片）
氣泡水的刺激口感，來自食品用二氧化碳。（本報資料照片）

氣泡水能增加口感，不少粉領新貴將其視為減重飲水的新選擇，但台灣安南醫院消化科主治醫師黃文威指出，大量的氣體喝進胃裡，再逆向經由食道排出過程亦誘發胃食道逆流，並非每個人都適合飲用氣泡飲，脹氣與胃酸過多者建議少飲用。

30多歲陳小姐因常「打嗝」問題到醫院看診。細問病況後發現，陳小姐並非是「打嗝」問題，而是「噯氣」，儘管兩者都會造成個人甚至社交上困擾，但問題截然不同。黃文威表示，「打嗝」是橫膈膜和肋間肌間歇性、規律地痙攣收縮，造成突然吸氣後聲門關閉，發出急促「ㄜㄜ」聲音，病人本身很難自己控制；而「噯氣」則是氣體從食道及胃中排出來，伴隨較舒緩且長的「ㄜㄜ」聲，病人可自己控制。

陳小姐自訴三餐正常，吃東西時間充裕、自身個性不算急躁、工作壓力亦中等，看似無理由造成突然脹氣。再細問下發現陳小姐最近跟風購買最新款氣泡水機，因此每天都喝自製氣泡水來代替開水：因自製氣泡水口感佳又沒有飲料中的糖分，又可補充水分，對於排斥平淡無味白開水又計較熱量多寡的陳小姐十分有吸引力。

黃文威說，氣泡水是將二氧化碳打入水中，喝多難免脹氣，不時會有氣體排出，如賁門常開還可能增加胃酸逆流機率。

黃文威提醒，若自身屬於易脹氣或胃食道逆流體質者，飲用氣泡水自身更應該酌量為宜；簡言之，要減少脹氣、噯氣問題，飲食方面要細嚼慢嚥、吃飯時少說話、維持情緒穩定、避免吞入過多氣體機會，加上適度運動幫助胃腸消化及排空，氣泡水適量即可不宜過量以免體內存在太多空氣。(本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/)

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