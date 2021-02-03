竹笙太白或太黃 或防腐劑、殘留農藥

購買竹笙時，務必先聞聞味道，再觀看色澤。(圖／台北市衛生局提供)

年節將至，許多人採購應景年貨食品，但你知道哪一種食材風險最大嗎？答案是竹笙。

竹笙屬於名貴食材，許多年菜燉補湯品常會添加竹笙，台灣 台安醫院營養師劉怡里建議，民眾在購買竹笙時，應該先注意業者是否出示產地跟檢驗報告，因為殘留農藥的比率實在太高，有必要了解檢驗情況。

此外，購買竹笙時，務必先聞聞味道，再觀看色澤，如果氣味刺鼻，或是顏色太白或太黃，就可能添加防腐劑，或殘留農藥；再者，在料理之前，應將竹笙以熱水燙過，或冷水沖洗15分鐘，才能確保食用安全。

除了年節食品，台北市衛生局也至迪化商圈等批發零售地點，抽驗醃漬及脫水蔬果、蜜餞食品共40件，有五件不合格，不合格率12.5%，其中以酸菜違規比率最高，防腐劑「苯甲酸」、漂白劑「二氧化硫」超標。

台北市衛生局指出，「苯甲酸」為常用的食品防腐劑，但如果含量過高，容易引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀；「二氧化硫」則會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者接觸之後，恐產生不同程度過敏 反應，引發哮喘與呼吸困難，不可不慎。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷提醒，選購年節產品時，應至信譽良好商店，選擇包裝及標示完整產品，並且避免購買顏色鮮豔的食品，賣場及一般販售業務必落實自主管理。