以形補形？ 營養到位更重要！

核桃富含單元不飽和脂肪酸，是護腦的重要成分，因此核桃是預防失智的聖品。（本報資料照片）

冬天是進補旺季，坊間流傳「以形補形」作為養生保健的食療方法，即食物外觀只要長得像某個器官，就對這個器官有益。從現代營養科學觀點來看，哪些是真智慧？哪些是以訛傳訛的謠言？台北內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，外觀並非決定食物是否有益健康的要素，「營養是否到位」才是判斷標準。

核桃 防失智 不可吃過量

最常見以形「可以」補形的食物，首推「核桃」，張斯蘭說，核桃像極了人體大腦，含有豐富的維生素B1、B6營養素，對集中注意力很有幫助；吃對脂肪對大腦運作也相當重要，大腦內有60%的脂肪，核桃富含單元不飽和脂肪酸，是護腦的重要成分，因此核桃是預防失智的聖品。

不過，堅果類不可吃過量，以免發胖，張斯蘭建議，每天攝取免洗湯匙一匙分量即可。

吃魚眼補眼 因含豐富DHA

另一個以形可補形的食物是「番茄」，番茄切開後，像多個腔室的心臟，張斯蘭認為，番茄之所以可以保護心臟，其實是因為含有豐富的茄紅素，這個營養素可以預防心血管疾病，以及降低血壓 ，甚至可以預防攝護腺癌。

「吃魚眼補眼」、「吃薑顧胃」，張斯蘭也相當認同，主要是魚眼含有豐富的DHA，是視網膜構造成分之一；薑有薑辣素，可暖胃促進血液循環，但吃太多會刺激胃酸分泌，攝取的分量上要小心。

豬腦不補腦 小心膽固醇

「豬腦補腦」、「熬大骨湯助長高」等食療也很常見，張斯蘭認為，這比較沒有營養邏輯。以豬腦來說，豬腦內有相當高的膽固醇，不可吃過量，以免造成血管塞住；豬大骨的含鈣成分其實不高，一碗250cc的豬骨湯只能喝到5毫克的鈣，「不如喝一杯250cc的牛奶，就能攝取50毫克的鈣質。」

除了以形補形的說法，還有「以色補色」之說，例如，黑芝麻含有豐富礦物質鐵和鋅，都跟頭髮黑色素生成相關，是有營養道理可循。

紅肉與深綠蔬菜 可防貧血

至於「喝紅酒可補血」，張斯蘭並不認同，紅酒的酒精成分其實會消耗很多維生素B群，影響血紅素的生成，紅酒主要成分雖是葡萄，但以成人女性建議每天攝取20毫克的鐵質來說，葡萄每一百公克才含0.1毫克的鐵，「水果其實不是鐵質主要來源。」不過，葡萄含有抗氧化的花青素，因此適量飲用紅酒，可預防冠心病。

如果想要提升血紅素預防貧血，張斯蘭建議，可以多吃紅肉、豬肝、紅莧菜、深綠色蔬菜等食物。（陳碧珠）